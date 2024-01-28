Стоит подумать, нужны ли вам такие отношения.

Не секрет, что когда мужчина хочет встречаться тайно, избегает разговоров о будущем - это уже повод задуматься о его поведении и серьезности намерений. Однако это могут быть простые намеки на то, что вы для него на втором месте.

Далее мы подготовили полный перечень признаков, которые помогут вам понять, что вы для него не в приоритете.

1. Он никогда не звонит после работы

Если он постоянно звонит вам утром, а после рабочего дня уже нет с ним связи - задумайтесь! Может быть он проводит это свободное время с кем-то другим.

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2. Вы первой выходите на связь

Если он сам не инициирует общение с вами, то это тоже повод поразмышлять, почему так происходит. Почему он не хочет слышать ваш голос? Почему его не интересует ваша жизнь? Вероятно вы для него не в приоритете.

3. Перерывы в общении

Если он периодически исчезает без объяснения и причины, а затем появляется тогда, когда ему удобно или когда просто вспомнил о вас - это тоже сигнал, что вы для него точно не на первом месте.

4. Рассматривает вас как трофей

Иногда мужчины могут быстро терять любопытство и, например, рассматривать женщин как трофей. Завоевал и покинул. Если вы не чувствуете взаимности, а он зовет вас куда-то лишь для того, чтобы не быть одиноким в кругу женатых друзей - задумайтесь.

5. Вы о нем почти ничего не знаете

Если он до сих пор не рассказывает где живет, где работает, не хочет говорить о прошлом - обратите на это внимание. Возможно, у него параллельно другая жизнь или даже жена с детьми, а вы для него лишь "неважное временное развлечение".

6. Он не знакомит вас с семьей

Если до сих пор никого из его друзей, родных и близких вы не видели - это тоже тревожный звоночек. Может его жизнь уже заполнена и вам там нет места? Подумайте об этом.

7. Отсутствие участия в вашей жизни

Если мужчина не участвует в ваших планах и не поддерживает вас эмоционально, это может указывать на то, что ему это не нужно. Он может подумать: "Зачем тратить время на нее, если есть дела поважнее?" и откажется от времени, котрое можно провести вместе.

8. Он открыто говорил о том, что вы для него номер 2

Если вас ставили перед фактом, что вы любовница, девушка на одну ночь, то дальше решайте сами, надо ли оно вам? Помните, что на чужом несчастье счастье не построишь.

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