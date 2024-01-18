Нужно обратить внимание на поведение вашего партнера.

Бытует мнение, что истеричками называют чаще женщин. Однако экспрессивных мужчин, которые не могут справиться со своими эмоциями, также хватает в мире. Ниже вы узнаете, какие 7 признаков свидетельствуют, что рядом с вами именно такой партнер.

1. Мужчина-истеричка не принимает критику или шутки о себе

Он не умеет подшучивать над собой и воспринимает все серьезно. Если кто-то говорит о нем в саркастической манере, он обязательно обидится и проявит негативные эмоции.

2. Мужчина-истеричка не умеет брать ответственность за собственные действия

Он до последнего будет оттягивать момент принятия решения и искать того, кто сможет взять ответственность на себя. А если что-то пойдет не так, то будет истерично подчеркивать, что он ни в чем не виноват.

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3. Мужчина-истеричка не умеет признавать собственные ошибки

Для него важно всегда выглядеть на 12 + и быть идеальным во всем. Если он совершает ошибку, то никогда в этом не признается и не попросит прощения. Может только нервничать или плакать в ответ.

4. Мужчина-истеричка может из одной маленькой проблемы сделать много

Он вовлекает в процесс решения задач большое количество людей, которые должны бегать вокруг него, в то время, как он мог справиться самостоятельно со всеми проблемами.

5. У мужчины-истерички отсутствует навык слушать собеседника

Он постоянно перебивает и рассказывает о своем. Также на на прямые вопросы он отвечать не любит и переводит разговор на другую тему.

6. Мужчина-истеричка любит все отрицать

Ему всегда легче сказать "нет", чем попытаться посмотреть на ситуацию под другим углом. Он не любит экспериментировать и привносить в жизнь что-то новое. Но если без этого никак, он устроит громкую истерику.

7. Мужчина-истеричка любит жаловаться маме или искать союзников

Если что-то не так, как он хочет, сразу же позвонит маме или тому человеку, который должен его поддержать. Жалоба обычно имеет следующую формулировку: "Меня никто здесь не понимает", "Я хочу, чтобы было всем хорошо","Меня никто не любит" и так далее. Такие разговоры заканчиваются истериками и криками, что ему все надоело.

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