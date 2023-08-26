Ну стоит кричать, чтобы донести свою точку зрения и быть убедительным, существуют более эффективные способы.

На Reddit появилась просьба от мужчины, который устроился на новую работу и сильно переживает из-за того, что не сможет за себя постоять. Он привык быть "тихоней" и кричит лишь дома, когда пытается привлечь внимание жены с детьми. Поэтому он попросил, чтобы пользователи поделились лайфхаками для победы в спорах без крика и скандалов.

Комментаторы дали мужчине 5 ценных советов. Они помогут постоять за себя и донести свою точку зрения любому собеседнику.

Совет 1: просите повторить вопрос

Пользователи отметили, что если в разговоре человек произносит странные обвинения или выдает порцию лжи, его можно легко обрубить. Просто заставьте его повторить свои слова несколько раз. В итоге человек растеряется и не будет понимать, что происходит.

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"Ничего не вызывает у людей настолько большого дискомфорта, как спокойная просьба повторить их слова три раза подряд", - написал комментатор.

Совет 2: контролируйте свои эмоции

Пользователи советуют мужчине и всем, кто хочет побеждать в спорах, научиться брать себя в руки. Не позволяйте окружающим заставить вас усомниться в своих силах. Помимо этого, никогда не забывайте, что вы - личность.

"Поймите, каковы ваши собственные ценности и основные убеждения, будьте более уверены в своем мнении и, как бы тяжело это ни казалось сейчас, не заботьтесь так сильно о том, что думают другие", - советует один из юзеров.

Совет 3: научитесь говорить "нет"

Часто случается так, что начальство или коллеги пытаются "повесить" на человека лишние обязанности. Пользователи предусмотрели такую ситуацию и советуют мужчине, который только начинает работать в новом коллективе, сразу показать свое умение говорить "нет".

"Почувствуйте себя уверенным в себе генеральным директором, которому не нужно ни от кого терпеть все это д*рьмо. Никаких криков, простое "нет". Если они будут настаивать, напомните им, что ваш ответ по-прежнему "нет". Вы никому ничего не должны, и большинство этих людей нападают на вас просто потому, что знают, что вы сдадитесь. Будьте тверды", - отметил еще один комментатор.

Совет 4: ключ к успеху - тихий голос

Пользователи также советуют отказаться от крика и любых попыток повышать голос, даже если вы общаетесь в шумном помещении. Если вы будете говорить убедительно, но тихо, к вам начнут прислушиваться. Более того, в спорах это очень злит тех, кто пытается вывести вас на эмоции.

"Успокойся. Если говорить тише, это разозлит разгневанного человека, который хочет конфронтации. Говорите четко и медленно. И сохраняйте зрительный контакт. Прежде всего, не бойтесь. Если только вы не столкнулись с грабителем в переулке, для этого нет причин. Дышите ровно и постарайтесь снизить частоту пульса и замедлить мыслительный процесс. Через некоторое время это становится второй натурой. И не бойтесь удачно подобранного ругательства для акцента, такого же низкого и ровного тона, как и все остальное", - советуют комментатор.

Совет 5: научитесь вовремя замолчать

Если в споре вас упорно не хотят слышать и ничего не помогает, не тратьте свои силы. Порой стоит замолчать и попросту дать человеку понять, что не хотите тратить свое время на разговор с ним.

"Не нужно повышать голос, чтобы постоять за себя. Не говорите слишком много, не отвечайте на вопросы, которые вас не устраивают. А молчание - это невероятное оружие против людей, которые вам не нравятся. Вы поставите их в неловкое положение, не будучи при этом грубым. Некоторым людям вы нравитесь, другим нет. Научитесь не обращать внимания на это", - резюмировал еще один пользователь.

Напомним, ранее в сети назвали самые смешные ответы на глупый вопрос "Когда у вас будут дети?".

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