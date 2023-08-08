Просто скажите, что у вашей собаки аллергия, даже если у вас нет никакой собаки.

Многие люди, начиная примерно с 20-лет, постоянно слышат глупый вопрос: "Когда у тебя будут дети?". И если поначалу это лишь веселит, то потом все это начинает злить.

На Reddit назвали лучшие и очень смешные ответы на вопрос о детях, которые точно поставят в тупик того, кто бестактно решил вмешаться в чужую личную жизнь. Порой стоит взять себя в руки, отказаться от агрессии и просто отшутиться.

Как ответить на вопрос о детях с юмором - 5 самых смешных ответов

Пользователи советуют ставить наглецов, которые нарушают границы, в неловкое положение. Вы можете выдать что-то максимально абсурдное или же просто пошутить. Такие варианты ответов собрали больше всего реакций:

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"Моя родословная умирает со мной, чтобы проклятие могло быть снято!"

"Я не могу. У моей собаки аллергия"

"Мы пытались поймать некоторых прошлой ночью, но они сбежали из нашего фургона"

"Как только ты умрешь. Нужно сохранять баланс"

"Я встретил твоего и решил не делать этого".

"Когда у тебя будут дети?" - как ответить с юмором, но вежливо

Многие пользователи также отметили, что для общения с особо любопытными людьми не обязательно использовать черный юмор. Можно изящно пошутить, но при этом не обижать того, кто задает вам глупые вопросы. Пользователи предлагают такие варианты:

"Когда мы с женой получали этот вопрос на семейных мероприятиях, мы говорили, что каждый раз, когда кто-то спрашивает, это откладывает вопрос о детях еще на 6 месяцев. Все перестали спрашивать"

"Я всегда говорила: "Когда ты за это заплатишь". У меня и моего бывшего не было финансовых возможностей заводить детей, и этот ответ остановил наиболее настойчивых членов семьи"

"Мой муж сказал моей любопытной тете, что мы слишком заняты репетициями"

"Если вас спросят, когда вы заведете детей, просто спросите: "Когда ты собираешься заняться проституцией?". Человек точно назовет вопрос бредовым и возмутится. А тогда вы скажете: "Ой, извини, после твоего вопроса я подумал, что сейчас можно задавать дурацкие вопросы".

"Этот вежливый удар будет сокрушительным, просто спросите в ответ: "А когда общество перестанет спрашивать женщин, что они планируют делать со своим телом, будто бы они - общественная собственность?".

Напомним, ранее в сети рассказали, как один неосторожный комментарий о детях стоил мужчине отношений.

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