Для кого-то это - возможность развлечься, а кто-то считает это аморальным.

Вопрос секса на одну ночь всегда вызывает бурные споры. Впрочем, обычно все сводится лишь к тому, что не все люди могут понять, как можно осмелиться довериться тому, с кем все равно не будет отношений.

На Reddit появилась целая "ветка", посвященная обсуждению пикантной темы. Одни пользователи шутили, а другие называли все "за" и "против". Некоторые плюсы и минусы действительно неочевидны.

Секс на одну ночь - плюсы

Пользователи отмечают, что интимные вопросы - личное дело каждого. Поэтому если обоим людям, которые соглашаются на секс только на одну ночь, все "ок", то общество не должно этого осуждать. Также комментаторы отметили, что иногда все заканчивается отношениями и настоящей любовью. Пользователи пишут:

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"Если обоим окей, то не вижу проблем. Главное, пользоваться защитой"

"Какая разница, кто с кем и сколько спит, главное, чтобы все выспались"

"Это лучше, чем отсутствие секса годами"

"Решила я как-то попробовать. Но сейчас мы уже год вместе. Если обоим норм, то почему нет?"

"Это как "перекус" во время запары. Утолил "голод" и забыл, не вижу ничего плохого".

Секс на одну ночь - минусы

Несмотря на то, что с плюсами интима на один раз почти все согласились, комментаторы все же отметили, что минусов на самом деле немало. Так, пользователи напомнили, что главный риск - венерические болезни. Кроме этого, секс на одну ночь может быть опасным, если партнер окажется не тем, за кого себя выдает. Поэтому комментаторы пишут:

"Такой себе промискуитет увеличивает вероятность болезней, которые могут быть переданы в процессе секса. Не только венерические. Имя им - легион. Часть из них почти неизлечимы и при этом не смертельны. Часть комически просты и с буквальными последствиями "почернеет и отпадет" без лечения, когда не очень дружественная микрофлора изо рта попадает в новые условия"

"Морально-этическая сторона вопроса за скобками, но незапланированные беременности, которые заканчиваются абортом или байстрюками, тоже бьют по общему здоровью населения и какому-то социальному здоровью. Потому что неполные семьи нуждаются в большем количестве ресурсов от того, кто ухаживает за ребенком, и на выходе все какие-то обделенные, обиженные или травмированные"

"Я просто не смогу расслабиться и у меня ничего не получится. Нужно наладить эмоциональный контакт, чтобы я чувствовал себя комфортно. Но кому-то ок и я не имею ничего против. Каждый живет так, как хочет"

"Отрицательно. Я признаю только секс в любви. А какие-то игры на ночь, а тем более использование проституток...".

Напомним, ранее УНИАН рассказывал о "мужской логике", которая возмутила пользователей сети. Оказалось, что некоторые не считают изменой секс с другой, если он случился до брака.

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