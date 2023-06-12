Психолог дала четкий ответ на этот вопрос.

Психолог Екатерина Клюшниченко рассказала, почему мужчины отправляют женщинам в социальных сетях фотографии своего полового органа. Как оказалось, причина достаточно банальная.

По словам эксперта, это происходит из-за того, что человек не может прямо озвучить что именно он ищет в интернете или приложениях для знакомтсв и для чего он туда пришел.

"Нет ничего постыдного в том, чтобы искать себе отношения на одну ночь. Это имеет место быть. Но важно уметь признаваться себе же в этом", - сказала Клюшниченко в интервью УНИАН.

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Она добавила, что это признание - очень взрослая и взвешенная позиция, но не все могут так себя вести. Поэтому из-за нехватки смелости мужчины и отправляют женщинам фотографии 18+.

"Они превращают общение в такие картинки в надежде, что кто-то откликнется на них и сам проявит инициативу", - добавила психолог.

Кроме того, Клюшниченко рассказала, почему люди стали чаще знакомиться в сети. По ее словам, это связано с насыщенным ритмом жизни.

"У людей не остается времени на то, чтобы заниматься целенаправлено поиском партнера. А на сайтах знакомств мы сразу можем подбирать человека под свои собственные критерии", - говорит эксперт.

Напомним, психолог Екатерина Клюшниченко в интервью УНИАН рассказала, почему люди стали чаще знакомиться в интернете, какие в этом есть плюсы и минусы, как понять, что с человеком можно встретиться вживую, и как закончить встречу, если спутник вам не нравится.

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