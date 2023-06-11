Психолог Екатерина Клюшниченко в интервью УНИАН рассказала, почему люди стали чаще знакомиться в интернете, какие в этом есть плюсы и минусы, как понять, что с человеком можно встретиться вживую, и как закончить встречу, если спутник вам не нравится.

По моим наблюдениям последние годы люди стали чаще знакомиться в интернете, чем на улице. А что об этом говорит статистика?

Статистика, действительно, растёт в сторону социальных сетей, так как со времен коронавируса очень многие начали переходить в интернет-пространство. И это в современных условиях упрощает как бы нашу жизнь. Но это упрощение далеко не всегда именно про упрощение и облегчение. Ведь отношения - это то, что так же требует времени и усилий, и это важно учитывать.

Почему последнее время люди чаще начали регистрироваться на сайтах знакомств?

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Из-за насыщенного ритма жизни у людей не остается времени на то, чтобы заниматься целенаправлено поиском партнера. А на сайтах знакомств мы сразу можем подбирать человека под свои собственные критерии.

С одной стороны общение в интернете экономит наше время, а с другой - мы не видим человека вживую, его эмоции и поведение.

В отношениях очень важно то, как мы чувствуем себя физически рядом с человеком. И это тот минус, который через экран телефона человек не может получить.

Однозначно есть плюсы в интернет-знакомстве, так как сейчас через социальную сеть мы можем немного заранее узнать личность человека, его увлечения, его взгляды на жизнь. Такая интерпретация личности через социальную сеть может помочь нам сложить определеную характеристику человека. Но ловушка в том, что это далеко не всегда может быть той правдой, которая является на самом деле.

Я слышала мнение, что сайт для знакомств - это о выборе, однако по сути его нет. Что вы думаете по этому поводу?

Выбор есть всегда. Он есть как в реальной жизни, так и в виртуальной. Выбора нет только для тех людей, которые сами себе же его не позволяют. Но это уже прямая дорога в терапию.

Ок, если же люди все же решаются скачать приложение и познакомиться онлайн, то как правильно составить анкету, чтобы привлечь к себе внимание?

Я, как психолог, советую быть максимально честным. Если вы ищите серьезные отношения, то так об этом и заявляйте, если вам нужен секс и не более, также пишите об этом и не имеет значения какого вы пола.

Я против манипуляций. Они однозначно не приведут ни к чему хорошему, вам придется постоянно играть роль, и рано или поздно вы утомитесь. Поэтому честно пропишите все пункты о себе и не додумывайте за других людей, когда читаете анкеты.

Мне кажется, что нужно иметь смелость, чтобы сразу признаться в том, что ты ищешь на сайте. Однако не все ее имеют, поэтому действуют исподтишка. Например, отправляют фото половых органов.

Нет ничего постыдного в том, чтобы искать себе отношения на одну ночь. Это имеет место быть. Но важно уметь признаваться себе же в этом. Это признание - очень взрослая и взвешенная позиция. Но далеко не все могут вести себя так, по-взрослому, и превращают общение в такие картинки в надежде, что кто-то откликнется на них и сам проявит инициативу.

А как небанально начать диалог человеку, который ищет серьезных отношений?

Мне кажется, что тут важно учитывать то, что практически все мы любим внимание к себе. И диалог можно пробовать начать, интересуясь человеком. Но не банальным "Как дела?", а прочитав внимательно анкету человека. Проанализируйте, чем она или он мог бы заниматься, какие могут быть хобби и увеличения.

Есть смысл задавать вопрос, именно опираясь на индивидуальность человека, чтобы заинтересовать. Возможно, вы заметили определенный стиль в одежде и вам это импонирует или чувствуются нотки сарказма в анкете и это прям про то, что вам нужно. Отметьте это.

Нам важно чувствовать себя индивидуальными и поэтому стандартный вопрос, отправляемый всем подряд, вряд ли заинтересует человека. А вот если это будет, исходя из анкеты или фото, то это уже говорит о вашем интересе, наблюдательности и однозначно "включит" человека напротив.

Опираяся на ваш опыт, что вы можете сказать по поводу предпочтений мужчин? Каких женщин они ищут?

Мой опыт говорит о том, что ищут разных. У каждого человека есть свой собственный образ, который не похож ни на кого больше. И что усложняет эти поиски, так это желание быть как все - когда девушки и мужчины пытаются казаться кем-то и не быть собой. Вот если бы люди, правда, были собой, то намного быстрее бы получалось построить отношения, и не просто какие-то, а по-настоящему здоровые отношения.

Но ведь интернет - это среда, где мы можем себе позволить казаться лучше, чем мы есть на самом деле. Как тогда определить, что человек не тот, за кого себя выдает?

Мы никак не можем быть застрахованы, что кто-то притворяется рядом с нами и играет роль. И дело даже не в интернет-знакомствах. Тут дело в самом человеке. Узнать мы это можем только в процессе общения с этим человеком, глядя на соответствие слов и действий: когда человек говорит про доброту и ее же проявляет, когда говорит о помощи и ее же оказывает, когда говорит про свои мечты и планы, и его жизненный опыт говорит нам о том, что он к каким-то ранее своим мечтам приходил и так далее.

Однако есть что-то, что сразу узнать мы не можем. И чтобы, правда, понять настоящий перед нами человек или нет, хотим мы его или нет, мы должны довериться (безопасно для себя, а не слепо) и наблюдать. А уже благодаря тому, что мы наблюдаем за человеком в процессе, мы и сможем понять кем он является на самом деле.

Также стоит понимать, что в сети есть люди, которых интересуют, например, только деньги. То есть, по сути, человек заинтересован не вами, а какими-то благами. К этому нужно быть готовым.

А как распознать такого человека?

На это может указывать несколько факторов. Но самые распространные - это:

- собеседник много слушает и мало говорит о себе

⁃ они чаще всего не знакомят с друзьями и родными

⁃ деньги - это не главное для них (очень много можно услышать об этом в диалоге с такими людьми)

⁃ много говорят о помощи, но при трудностях у них часто возникают какие-то обстоятельства и вам приходится все решать в одиночку

⁃ у такого человека могут быть финансовые трудности (или ранее, или внезапно что-то серьезное произошло и нужна скорость в решении)

Для того, чтобы не попасть в ловушку альфонса или содержанки, я рекомендую обязательно познакомиться с друзьями человека, увидеть на какой территории живет человек, уточнить про ценности и сходятся ли они с действиями, которые человек совершает, и уже после делать для себя выводы.

Как вы считаете, когда можно назначать встречу с человеком, с которым вы знакомы по интернету?

Встретится можно с любым человеком в любое время, но важно, чтобы это было безопасно. Обязательно назначайте встречу в людном месте и скажите своим близким куда и с кем вы идёте. Это базовые правила безопасности.

И, думаю, чем быстрее вы встретитесь, тем лучше, так как вы можете уже переписываться не с образом, которым вы наделяете человека, а с реальным.

Есть еще один момент. Часто люди публикуют не свои фотографии или слишком отфотошопленные. Что делать, если на самом деле вы встретите совсем другого человека?

Ничто не мешает вам не продолжать общение. Вы можете как честно об этом сказать, так и просто закончить ваше общение в переписке. Знакомство абсолютно не обязывает вас к чему-либо. Вы имеете право выбирать - продолжать общение или нет.

Как правильно закончить встречу, если человек не понравился?

Вы всегда можете на старте договариваться о дедлайне. Например, встретиться на 30 минут или максимум на час. И это поможет вам не придумывать в процессе свидания какие-то отмазки, а уже сразу назначить время отступления.

И если человек даже вам понравится, то вы сможете пригласить его уже на более длительную встречу в следующий раз.

Я читала на формумах, что мужчины после отказа начинают преследовать женщин.

В основном такого нет, если мы говорим про здоровых мужчин.