На Reddit появилась история от парня, который хитро отомстил своей девушке. Она изменила ему с другим, а затем отказывалась вернуть долг в размере 800 долларов (почти 30 тысяч гривень).
Ситуацию омрачало то, что после расставания парень и девушка продолжали жить вместе. Они снимали квартиру и не могли разъехаться сразу. Девушка приводила домой своего нового избранника, при этом она делила счета за интернет, кабельное ТВ и "коммуналку" со своим бывшим.
Парень постоянно напоминал изменнице, что она должна ему деньги. Однако она не спешила возвращать долги, а тогда он предложил ей компромисс. Так как счета на интернет и телевидение были оформлены на девушку, ее бывший сказал, что не будет платить половину, ведь она может вычитать эту сумму из своего же долга. Однако такая идея экс-избраннице юноши не понравилась.
И тогда он придумал план мести. Парень знал пароль от учетной записи девушки, а потому начал скупать все подписки на каналы, ведь знал, что платить придется не ему.
"Я покупал каждый канал по отдельности, покупал и брал напрокат фильмы, даже начал платить за кино для взрослых с оплатой за просмотр, потому что думал, что это весело. Отслеживал все, что я купил, и увеличивал счет почти до той суммы, которую она мне должна", - признался автор истории.
Девушка получила счет лишь тогда, когда ее бывший уже съехал к своим родителям. Она была очень зла и отправилась к нему домой. Двери открыл отец парня.
"Мой папа ответил: "Используй деньги, которые ты должна, чтобы заплатить за него". И закрыл перед ней дверь. Я слушал все это, но не выходил. Пришлось ли ей платить или нет, я никогда не узнаю", - отметил парень.
Реакция сети
Пользователи отреагировали на признание юноши неоднозначно. Одни отметили, что им понравилась поддержка отца парня. Другие же считают, что такая месть может быть незаконной. Комментаторы пишут:
- "Это может быть расценено как мошенничество, поскольку похоже, что она не согласилась на этот план"
- "Мне нравится, как твой отец прикрывал тебя"
- "Это странно, но смешно".
Напомним, ранее на Reddit появилась история о том, что муж и жена разводятся из-за будильника через три месяца после свадьбы.