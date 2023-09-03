Он был обижен, ведь девушка предала его.

На Reddit появилась история от парня, который хитро отомстил своей девушке. Она изменила ему с другим, а затем отказывалась вернуть долг в размере 800 долларов (почти 30 тысяч гривень).

Ситуацию омрачало то, что после расставания парень и девушка продолжали жить вместе. Они снимали квартиру и не могли разъехаться сразу. Девушка приводила домой своего нового избранника, при этом она делила счета за интернет, кабельное ТВ и "коммуналку" со своим бывшим.

Парень постоянно напоминал изменнице, что она должна ему деньги. Однако она не спешила возвращать долги, а тогда он предложил ей компромисс. Так как счета на интернет и телевидение были оформлены на девушку, ее бывший сказал, что не будет платить половину, ведь она может вычитать эту сумму из своего же долга. Однако такая идея экс-избраннице юноши не понравилась.

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И тогда он придумал план мести. Парень знал пароль от учетной записи девушки, а потому начал скупать все подписки на каналы, ведь знал, что платить придется не ему.

"Я покупал каждый канал по отдельности, покупал и брал напрокат фильмы, даже начал платить за кино для взрослых с оплатой за просмотр, потому что думал, что это весело. Отслеживал все, что я купил, и увеличивал счет почти до той суммы, которую она мне должна", - признался автор истории.

Девушка получила счет лишь тогда, когда ее бывший уже съехал к своим родителям. Она была очень зла и отправилась к нему домой. Двери открыл отец парня.

"Мой папа ответил: "Используй деньги, которые ты должна, чтобы заплатить за него". И закрыл перед ней дверь. Я слушал все это, но не выходил. Пришлось ли ей платить или нет, я никогда не узнаю", - отметил парень.

Реакция сети

Пользователи отреагировали на признание юноши неоднозначно. Одни отметили, что им понравилась поддержка отца парня. Другие же считают, что такая месть может быть незаконной. Комментаторы пишут:

"Это может быть расценено как мошенничество, поскольку похоже, что она не согласилась на этот план"

"Мне нравится, как твой отец прикрывал тебя"

"Это странно, но смешно".

Напомним, ранее на Reddit появилась история о том, что муж и жена разводятся из-за будильника через три месяца после свадьбы.

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