Обращайте на них внимание, чтобы не попасться в ловушку.

Психолог Екатерина Клюшниченко назвала главные признаки в поведении женщин, которые указывают на то, что их интересуют только деньги, а не сам мужчина. Будьте осторожнее, если хотите сохранить свои средства в целости и сохранности.

В первую очередь, как говорит эксперт в интервью УНИАН, стоит обратить внимание на то, что ваш собеседник говорит. Если женщина много слушает и мало говорит о себе, если утверждает, что деньги - это не главное для нее и прочее, то это уже свидетельствует об обратном.

Также есть и другие тревожные "сигналы". Например, женщина не знакомит вас со своим близким окружением, много просит о помощи, говорит о финансовых трудностях.

Видео дня

"Для того, чтобы не попасть в ловушку содержанки, я рекомендую обязательно познакомиться с друзьями человека, увидеть на какой территории живет человек, уточнить про ценности и сходятся ли они с действиями, которые человек совершает, и уже после делать для себя выводы", - добавила Клюшниченко.

Напомним, ранее психолог Екатерина Клюшниченко в интервью УНИАН рассказала, почему люди стали чаще знакомиться в интернете, какие в этом есть плюсы и минусы, как понять, что с человеком можно встретиться вживую, и как закончить встречу, если спутник вам не нравится.

Вас также могут заинтересовать новости: