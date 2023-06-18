На форуме Reddit у мужчин спросили, как бы они действовали, если бы им предлагали 10 тысяч долларов, но взамен нужно было бы за 60 секунд заставить девушку уйти со свидания.

На форуме Reddit спросили: "Представьте, что вы получите 10 тысяч долларов, если заставите девушку отказаться от свидания менее, чем за минуту. Что вы сделаете?"

Варианты были очень разнообразными. Один из пользователей написал: "Скажу, что мы могли бы сразу перейти к сексу, и мы можем пойти ко мне. Но скажу ей, чтобы молчала, потому что моя мама спит на диване, а в мотель мы не попадем, так как он не пускает посетителей после 8 вечера".

Еще несколько комментаторов предложили взять маму с собой прямо на свидание - тогда никакая девушка больше минуты не продержиться.

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"Попросите маму представить вас, потому что вы слишком застенчивы. Избегайте зрительного контакта, хихикайте", "Спросите ее, есть ли у нее младшая сестра", "Скажите: "Боже, ты так похожа на моего папу!", "Покажи ей фотографии бывшей, а потом начни сравнивать и противопоставлять", "Появись с женой", - пишут комментаторы.

Один из юзеров предложил беспроигрышный вариант: "Сразу скажи ей, что хочешь заняться сексом втроем с ней и ее лучшей подругой. В лучшем случае получишь 10 тысяч долларов, а если нет - секс втроем".

Ранее УНИАН писал, что муж ударил жену по голове. Она не знала, что делать, но в сети помогли.

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