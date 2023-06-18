Пользователи форума Reddit попытались донести автору поста, что подобное отношение к себе терпеть нельзя.

Пользовательница форума Reddit пожаловалась на то, что ее супруг ударил ее по голове. Женщина не уточнила, совершалось ли подобное физическое насилие в отношении нее ранее, но пользователи сети в один голос твердят, чтобы та скорее бежала от супруга-абьюзера.

"Муж только что ударил меня по голове. Я даже не знаю, что с этим делать. Мне нужно идти на работу через четыре часа, а он сидит дома с ребенком", - сказано в публикации.

Первое, что советуют комментаторы - сфотографировать место удара, чтобы использовать снимок в качестве доказательств для правоохранительных органов. Некоторые настаивают на том, чтобы пострадавшая сразу же обратилась в полицию.

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"Сообщите об этом в полицию и оставьте этого человека. Это отвратительно и может привести к более серьезному физическому насилию", "Ты не в безопасности! И ты не знаешь, что происходит с твоим ребенком, когда ты не рядом. Мужу явно не хватает самоконтроля. Если это случилось один раз, то, вероятно, произойдет снова", "Не оставляйте малыша с ним наедине", - написали пользователи.

После заявления в полицию юзеры советуют поискать временное убежище. Например, можно остаться у своих родственников, друзей или попросить помощи у полиции - те могут направить в специализированные приюты для женщин, пострадавших от насилия.

"Он ударил тебя по голове. Он не может оставаться дома с ребенком! Ты серьезно оставляешь своих детей с жестоким мужчиной? Спаси своего ребенка!", "Возьмите ребенка и идите к своей семье или друзьям. Это ужасно, и мне очень жаль, но вам нужно действовать!" - советуют пользователи.

Одна из комментаторов написала, что у нее был похожий опыт, но она не уходила от супруга-тирана ради детей - хотела, чтобы малыши росли в полноценной семье. Но становилось только хуже.

"Беги, пожалуйста, беги. В противном случае ты потеряешь все. Не совершай ту же ошибку, что и я. Я осталась ради детей, но его избиения становились все сильнее, что бы я ни делала. Затем он начал обвинять меня в вещах, которые я никогда не делала. Это все его больная психика", - вспомнила комментатор.

Напомним, мужчина изменил беременной жене и жестко "спалился".

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