Язык любви - это не всегда то, что говорят вслух.

Печальная правда в том, что не всегда мужчина, с которым вы встречаетесь или даже живете вместе, действительно любит вас. Даже если на словах он вас в этом уверяет. А для построения действительно счастливых отношений любовь является едва ли не главным условием.

Издание Hackspirit приводит перечень из 5 типичных признаков настоящей влюбленности, которые могут демонстрировать мужчины.

Он искренне делает вам комплименты

Вспомните все комплименты, которые вы когда-либо получали от своего мужа. Когда парень глубоко влюблен в вас, он не будет ограничиваться банальными комплиментами, такими как "Ты выглядишь хорошо сегодня". Слова любви будут гораздо более вдумчивыми.

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Он может говорить о том, как сильно ему нравится то, как вы относитесь к его бабушке. Или насколько вы преданы своей работе. Или как мило вы выглядите утром сразу после пробуждения.

Он действительно расслабляется с вами

Он чувствует себя комфортно рядом с вами, когда смотрит телевизор, не боясь показывать эмоции от увиденного на экране. Он засыпает на вашем плече или коленях, не заботясь о том, насколько уязвимым он себя чувствует. Он часами говорит с вами о "Звездных войнах", не стесняясь и не боясь, что вам это неинтересно.

По сути, когда парень сильно влюблен в вас, он будет на 100% самим собой рядом с вами и не будет чувствовать, что ему нужно скрывать какую-то часть себя.

Он плачет перед вами

В целом немногие мужчины готовы демонстрировать подобные эмоции без поистине экстраординарного повода. Так что, если ваш парень не сдерживает слез в ситуации, которая не является откровенно трагической, а, например, когда он просто растроган вашим поведением, то это определенно проявление настоящей любви.

Конечно, если ваш мужчина не плачет рядом с вами, это не обязательно означает, что он вас не любит. Все же для многих мужчин демонстрировать такие эмоции представляется неприемлемым при любых обстоятельствах.

Он ценит мелочи, которые вы для него делаете

Потому что, когда вы глубоко влюблены, вы обращаете внимание на все, что делает ваш партнер. Вы все время думаете о них и прогоняете в своей голове мелочи, которые делают для вас, даже когда вы вместе годами.

Так что, если ваш мужчина все время заботится о ваших маленьких привычках, благодарит вас и просто ценит то, что вы делаете, и то, кем вы являетесь как личность, он, вероятно, безумно влюблен в вас.

Он не скрывает своего прошлого

Никто не любит говорить о своих ошибках или неудачах – прошлых или настоящих. Но когда любовь реальна, мужчина не видит смысла скрывать от вас какие-то неприятные эпизоды своего прошлого. Даже если говорить о них неприятно, держать их в тайне он не будет.

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