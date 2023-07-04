Они ценят искренних, амбициозных и добрых девушек.

Пользователи соцсети Reddit рассказали, как их можно покорить на первом свидании. Мужчины говорят, что для них важно, чтобы девушка была открытой и дружелюбной. Однако это еще не весь список, который они огласили.

Умение поддержать разговор

Юзеры отмечают, что сейчас очень сложно поддерживать разговоры. Вероятно, на этом сказались последние годы, когда мир жил в карантине, а затем началась полномасштабная война в Украине. Люди перестали путешествовать, развлекаться, как раньше, и наслаждаться жизнью.

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При этом мужчины убеждены, что даже в таких условиях стоит находить темы для бесед, ведь общение для них очень важно.

Откровенность

Сильная половина человечества считает, что может построить отношения только с откровенными и искренними девушками. Если они не чувствуют фальши, то готовы на все ради своей избранницы.

"Будьте откровенны, если вам что-то интересно. Сделай это, и я доверю тебе номер моей кредитной карты", - написал один из пользователей.

Амбициозность

Для состоявшихся мужчин важно, чтобы женщина шла в ногу со временем и стремилась к большему. Они говорят, что готовы поддерживать свою избранницу, однако если у нее нет жажды к жизни и она проживает скучные дни, то это утопия для отношений. При этом мужчины отмечают, что амбициозность должна быть в симбиозе с эмоциональным интеллектом.

Комплименты

Каждому мужчине приятно, когда ему делают комплименты. Не стесняйтесь говорить о том, какой он сильный, красивый, уверенный в себе. Тогда у вас появится больше шансов сблизиться.

"Мне нравятся комплименты и доброта, а также наклон головы во время зрительного контакта", - говорит мужчина на форуме.

Смех

Смех не только продлевает жизнь, но и сближает людей. Когда вам есть над чем посмеяться - это высшая степень наслаждения. Именно так считают мужчины.

"Я очень ценю возможность поделиться искренним смехом с кем-то, и это лично мне помогает общаться с людьми. Я тоже люблю смеяться с совершенно незнакомыми людьми. Вы оба видите одно и то же, у вас одни и те же мысли, затем вы встречаетесь глазами и говорите: "Ага"", - написал юзер.

Ранее мужчины ответили, почему никогда не будут изменять своим женам.

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