Почти у каждого есть интимные истории, которые стыдно кому-то рассказать.

На форуме Reddit у пользователей спросили о сексе, за который им стыдно. Юзеры с радостью поделились своими удивительными историями.

"У меня однажды был секс в ночном автобусе с девушкой, которая сидела рядом. После этого я провел 9 часов в дороге рядом с ней, притворяясь, что умер"

"Уролог на приеме заставил меня кончить. Жестко. Чертовски стыдно"

"Однажды в гости пришел младший брат моей девушки. Он зашел как раз в тот момент, когда я кончал в рот его сестры. Он помахал мне, потому что сначала не понял, что происходит. Все, что я мог придумать, это помахать в ответ... кончая"

"Когда я был "новичком" в мастурбации, я пытался "создать" вагину, используя предметы домашнего обихода - полиэтиленовую пленку, рулон бумажных полотенец, резиновые перчатки и вазелин. Это не работало так, как хотелось бы, и мне сейчас стыдно за эти попытки"

"Это было много лет назад, но стыдно до сих пор. Пригласил как-то свою тогдашнюю девушку домой, устроил интимную обстановку. У нас был ан*льный секс. Когда я был близок к завершению, снял презерватив и сказал ей, что собираюсь кончить ей в задницу. Она согласилась и мы продолжили. Одновременно с тем, как я кончил ей в задницу, она упала с моей кровати лицом вперед так, что голова оказалась на земле, но ноги все еще на кровати. От внезапного падения она пукнула и вся сперма вернулась на меня"

"Однажды моя бывшая девушка тайно накачала меня наркотиками, привязала мои руки и ноги к кровати и начала кусать, царапать, все, что хотела… Поэтому теперь я держусь подальше от БСДМ. Кстати, это и есть причина, по которой она - бывшая"

Напомним, названы топ историй с первого свидания, которые даже читать стыдно.

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