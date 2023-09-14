Если вы хотите иначе взглянуть на своего мужчину, просто задайте ему вопрос, который кажется максимально странным: "Как часто ты думаешь о Римской империи?".

TikTok стремительно покоряет новый тренд. Соцсеть буквально "забита" видео, на которых женщины спрашивают своих мужчин о том, часто ли они думают о Римской империи. Ответы удивляют.

Так, все началось еще 6 сентября. Женщина написала в X (Twitter), что недавно она натолкнулась на информацию о том, что многие даже не знают, как часто мужчины думают о Римской империи. Она решила сразу же спросить об этом у своего мужа. Он сказал, что размышляет о Римской империи каждый день.

Ответ супруга сильно удивил не только его жену. Ее пост собрал почти 8 миллионов просмотров. Многие женщины решили проверить своих мужей. Они начали спрашивать их о Римской империи и снимать их на видео.

Вскоре в TikTok "сломался" хэштег "Римская империя". Теперь при поиске роликов именно с таким тегом практически невозможно найти исторические видео, лекции или какой-то образовательный контент. Вместо них хэштег "заняли" забавные ответы мужчин.

Одни говорят, что думают о Римской империи каждый день, другие - что по крайней мере раз в неделю. Конечно, находятся и такие мужчины, которые говорят, что не размышляют об этом. Однако их куда меньше.

Новый тренд TikTok - лучшие видео

Напомним, ранее УНИАН рассказывал о том, как жена случайно узнала, что от нее скрывает муж. Она не была готова к такой правде.

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