На это есть масса причин.

Недавно сеть всколыхнул выпуск шоу "Вагітна у 16", в котором 16-летняя школьница Людмила родила ребенка от 32-летнего учителя Сергея. Пользователи сети начали призывать полицию обратить внимание на данную ситуацию.

Однако, как известно, это не единичный случай, когда мужчины постарше выбирают себе в партнерши более молодых девушек. Как рассказала психолог Ирина Щербак в комментарии УНИАН, на это есть множество причин:

Эта тема достаточно обширна. Причин может быть достаточно много - как нездоровых, так и весьма объективных. Здесь и желание обладать молодым телом, перевоспитывать под себя, родить ребенка, самоутвердиться перед сверстниками, поглаживание своего самолюбия и т.д. Также, если у мужчины это не первая молодая девушка младше 18 лет, то вполне может быть фиксация на определенном возрасте в период его полового созревания. То есть кто-то в возрасте выбранной девушки мог травмировать этого мужчину (буллинг, публичный стыд)

Она добавила, что взрослого мужчину за 30 лет могут сексуально возбуждать девушки 16-18 лет, но не более, черту он не перейдет, так как это по сути ребенок.

Но там, где мужчина начинает отношения с такой молодой девушкой, продолжила эксперт, практически всегда речь идет о травматизации в период сексуального взросления.

"Если у такого мужчины больше трех девушек младше 18 лет, то это можно прировнять к педофилии, так как подросток - это еще не взрослая девушка, ею движут гормоны и возможно дефицит любви, внимания, поддержки со стороны мужской фигуры (отца), и тогда неосознанно она хочет добрать все это от более взрослого мужчины. Также это может быть и дефицит или отсутствие материнской любови и внимания, которые девочка в подростковом возрасте может искать в любом, кто даст хоть немного внимания, и она почувствует себя важной и значимой", - отметила психолог.

Кроме того, Ирина Щербак отметила, что часто мужчины "застряют" в подростковом возрасте и ведут себя как дети, поэтому и в пару выбирают себе незрелых девушек.

Напомним, ранее психологи назвали 8 признаков, которые свидетельствуют о проблемах между влюбленными.

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