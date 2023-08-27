Огурцы довольно-таки популярны в нашей стране. Их используют как самостоятельно, так и в дополнение к различным блюдам, в том числе, салатам. Многие запасают огурцы на зиму, ведь они отлично консервируются. В связи с этим многие стараются вырастить этот овощ дома. Конечно же, каждый огородник хочет, чтобы урожай был на зависть всем соседям.
УНИАН выяснил, что добавить в воду для полива огурцов.
Подкормка огурцов народными средствами – от урожая отбоя не будет
Самый простой способ получить хороший урожай огурцов – купить уже готовое удобрение. Но многие не любят использовать "химию" на огороде, поэтому на помощь придут народные методы.
Сода очень хорошо влияет на огурцы. Для получения раствора необходимо добавить 1 столовую ложку порошка на 5 литров воды. Смесью поливают кусты под корень. Такое удобрение позволит предотвратить появление пустоцветов, что и повысит урожайность.
Мед в качестве подкормки также поможет получить больше плодов. Всего три ложки покажут сногсшибательный результат. Подойдет даже старый мед, который годами лежат в шкафу. Для приготовления смеси необходимо в 5 литрах теплой воды развести 3 чайные ложки любого меда. Полученный раствор льют под корень куста.
Уксус поможет бороться с вредителями и увеличит урожай. Для подкормки огурцов нужно развести 1 стакана 9% обычного уксуса на 10 литров воды.
Зачем поливать огурцы сахаром – так будете делать всегда
Сахаром можно заменить мед, про который мы писали выше. Сироп содержит глюкозу, которая очень полезна для огурцов. Она благотворно влияет на количество плодов и их вкус – огурчики будут сладенькими. Такую подкормку можно использовать часто – раз в неделю.
Чтобы разобраться, как удобрить огурцы сахаром, нужно помнить, что перед тем как использовать раствор, его нужно остудить. Для приготовления смеси разводим 3 столовые ложки сахара на каждый литр воды. Кроме того, опрыскивание огурцов сахаром в таких же пропорциях может удивить результатом.
Подкормка огурцов сахаром и дрожжами также дает хорошие результаты. Один пакетик дрожжей, а это 10 грамм, разводят в 10-литровом ведре теплой воды. К полученному раствору добавляют 20 грамм сахара. Смеси необходимо дать настояться примерно 2–3 часа в теплом месте под полотенцем. Концентрат удобрения разводим в 5 литрах воды.