Даже опытные садоводы не всегда знают, какой должна быть зимняя обрезка сада.

Принято считать, что зимой обрезать деревья нельзя, потому что низкая температура воздуха не способствует развитию растения. Однако это не так - в данной процедуре есть свои нюансы, о которых знают только те, кто хочет собрать шикарный урожай. УНИАН выяснил, безопасна ли зимняя обрезка деревьев.

Можно ли делать обрезку плодовых деревьев зимой на самом деле

Зимняя обрезка сада зависит от конкретных климатических условий и региона, в котором находитесь. Во многих случаях декабрь может быть не лучшим временем для обрезки, особенно если в вашем регионе зимы холодные. Обрезка в это время может повредить растения, так как они находятся в периоде покоя и менее активны.

Тем не менее, опытные дачники утверждают, что единственная причина, почему нельзя обрезать деревья зимой - экстремальная для растений температура -10 и ниже градусов. Если на улице теплее, то смело можете вооружаться садовыми ножницами, ведь дерево, которое находится в состоянии покоя (а это только зимний период), легче перенесет неприятную процедуру.

Видео дня

В каком месяце лучше обрезать плодовые деревья

Обрезку нужно проводить после окончания вегетации и до начала сокодвижения, то есть до начала набухания почек. Никаких серьезных запретов на осенне-зимний период нет. Более того - зима считается особенно благоприятным временем для следующих процедур:

Формирование кустарников и деревьев

Декабрь может быть подходящим временем для формирования кустарников и деревьев - убирайте лишние ветви и придавайте растению желаемую форму. Это часто делают при условии отсутствия морозов.

Обрезка яблонь и груш

Если вы выращиваете яблоки или груши, обрезка в это время может способствовать их лучшему плодоношению в следующем сезоне.

Удаление больных ветвей

Если у ваших растений есть больные или мертвые ветви, их можно удалить в любое время года, чтобы предотвратить распространение болезней и улучшить общее здоровье растения.

Регулярно поддерживать удовлетворительное состояние дерева важно - это отразится и на качестве урожая, и на здоровье самого растения. Время года имеет решающее значение - если вы сделаете это в неподходящий период, то рискуете загубить дерево. Чтобы свести к минимуму стресс и снизить риск передачи болезней, лучше всего проводить обрезку в период покоя, который обычно приходится на зиму.

Вас также могут заинтересовать новости: