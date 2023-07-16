Рассказываем, почему гниют зеленые ягоды клубники и что делать, чтобы спасти красные.

Гниение клубники - очень распространенная проблема у многих огородников, а также одна из самых частых причин потери большого количества урожая. Чаще всего, источник гнили - грибок, и УНИАН готов рассказать, как избавиться от серой гнили на клубнике.

Что делать, чтобы клубника не гнила - лучшие методы борьбы

Во-первых, стоит понимать, что гниль на клубнике бывает разной - в зависимости от возбудителя. Разные грибки в результате приводят к гнили белого, серого или черного цвета. Способы борьбы почти не отличаются - они универсальны.

Наладить график полива

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Переизбыток влаги - частая причина тому, что клубника сохнет и гниет. Оптимальная периодичность в жаркую погоду - 1 раз в 3-4 дня. Если ягода растет на глинистой почве, то полив можно производить реже, если на песчаной - чаще.

Помогать растению во время дождей

Дождливая погода чревата большим количество воды, которая заливает грядки. Вам нужно вырыть канавки для отвода воды, а саму почву проткнуть вилами, тогда влага будет уходить быстрее. Кроме того, можно купить в магазине специальные подпорки для поднятия ягод над землей, чтобы они не соприкасались с влажным грунтом. Также не лишним будет и мульчирование почвы опилками, соломой и сеном - мульча отлично впитывает воду.

Прореживать посадки

Загущенность так же, как и две причины, описанные выше, приводит к тому, что дачники ломают голову над тем, что делать, чтобы клубника не гнила. Слишком густые посадки - это идеальные условия для размножения грибка, так как в "дремучем лесу" вода сохнет медленнее, солнечные лучи освещают и прогревают хуже. Соблюдайте график - 30 см - в ряду, и до 60 см - между рядами.

Не нарушать графика подкормок

Помните о том, что в период плодоношения клубнике достаточно 3-4 раза за сезон получить удобрения. Ни в коем случае нельзя перебарщивать с азотом - он усиливает развитие зеленой массы. В итоге листья закрывают ягоды, они не получают солнца, в тени начинают гнить.

Стоит ли использовать фунгициды от корневой гнили клубники

Если вы обнаружили у себя на грядках сгнившие ягоды, соблюдайте инструкцию:

сорвите зараженную клубнику и сожгите (просто выбросить нельзя);

все посадки обработайте фунгицидом с интервалом в 10-15 дней.

В случае, когда грибок поразил все посадки, нормальных ягод нет или почти нет, лучше выкопать кусты, сжечь их подальше от огорода, а в следующем сезоне посадить новые, но в другом месте - там, где эта культура никогда не росла.

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