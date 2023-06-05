Как часто и правильно поливать помидоры - что советуют опытные огородники.

Правильный полив томатов - залог хорошего урожая. Как поливать помидоры в открытом грунте и теплице, сколько нужно воды для полива и какой она должна быть - рассказываем, что любят томаты.

Оговоримся сразу: первые 5 дней после высадки рассады - в теплицу или на огород - помидоры лучше не поливать. Это время нужно саженцам, чтобы адаптироваться к новой среде. Далее полив зависит от того, где растут томаты и какая погода в этом сезоне.

Как поливать помидоры - под корень или сверху

Помидоры нужно поливать только под корень, особенно в период цветения. Дождевой полив может привести к осыпанию бутонов и замедлить завязь плодов. Кроме этого, повышенная влажность может стать причиной грибковых заболеваний.

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Как поливать помидоры в открытом грунте

Томаты не любят нехватки влаги, но и чрезмерный полив их может погубить Поэтому здесь важно придерживаться золотой середины.

Помидоры, что растут на огороде, следует поливать в среднем 1-2 раза в неделю. Каждому кустику томатов нужно 3-5 л воды. Но во время цветения количество воды стоит уменьшить - 1-2 л на куст.

Для полива в открытом грунте вполне подойдет дождевая вода - она наиболее оптимальна для растений. Но, собирая воду после дождя, убедитесь в ее экологичности: если вы живете возле промзоны или вода стекала с крыши, материал которой содержит медь, свинец, асбест и т.п., то такая вода не подойдет.

Как правильно поливать помидоры в жару

Если стоит очень жаркая погода, то по мере высыхания грунта. Важный момент: если на улице жарко, а вы опоздали с поливом и почва сильно пересохла - не спешите в нее вливать воды побольше. Наоборот, в этом поливе количество воды следует уменьшить - до 0,8-1 л на куст. Иначе плоды могут начать осыпаться или трескаться, а сами томаты станут уязвимы для вершинной гнили.

Как поливать помидоры в теплице

Полив в теплице несколько отличается от огородного. В период формирования плодов томаты в теплице нужно поливать обильно - 20 л воды на 1 кв. м., но по мере высыхания грунта.

Здесь есть один момент: при поливе повышается также влажность воздуха в теплице - помидоры этого не любят. Поэтому теплицу нужно проветривать, чтобы влажность внутри была на уровне 45-60%.

Есть и другой вариант, более оптимальный: организуйте помидорам в теплице капельный полив. Это можно сделать как с централизованной подачей воды, так и с помощью обычных пластиковых бутылок - каждая бутылка будет подпитывать одно растение. Капельный полив хорош также тем, что экономически более выгоден, а вода не попадает на листья - грибковые заболевания не развиваются.

С капельным поливом удобно делать подкормку помидоров. Ранее мы рассказывали, чем подкормить помидоры - народные средства и советы.

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