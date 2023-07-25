Разбираемся, когда можно удалять нижние листья у капусты и стоит ли вообще это делать.

Часто огородники обрывают у капусты нижние листья - мол, такая хитрость способствует росту кочанов. На самом деле этот прием не всегда оправдан и может даже погубить растение. Стоит ли это делать, нужно ли обрывать нижние листья у пекинской капусты и других видов и когда - рассказываем в материале.

У капусты нет лишних листьев, если они не ничем не поражены и и не гниют. Каждый лист способствует росту овоща, насыщает его микроэлементами и витаминами. Это всегда следует помнить прежде, чем обрывать нижние листья. Также во время роста в капустных листьях вырабатываются вещества, которые продлевают ее лежкость. В период засухи капуста с помощью листьев защищает кочан от ультрафиолета, поэтому если даже листья начали сохнуть, удалять их лучше после того, как сорвали кочан.

Если срезать сочные листья капусты, то из срезов начнет выделяться сок - он привлекает вредителей и возбудителей болезней, таким образом капуста поражается.

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Нужно ли удалять нижние листья у цветной капусты

Правило "Не навреди" касается всех видов капусты, а в особенности цветной. Если удалить у нее всего один здоровый лист, то можно потерять треть урожая. Удалять у цветной капусты можно листья, которые начали гнить - например, такие появляются в сезон затяжных дождей. Тогда это спасет кочан.

О том, нужно ли обрывать нижние листья у капусты брокколи и пекинской капусты – подскажут сами овощи, для этого их нужно внимательно осмотреть. О том, в каких случаях это делать, рассказываем ниже.

Нужно ли обрывать нижние листья у ранней капусты

Немного другая ситуация с ранней капустой - на ней удаляют листья, чтобы избежать растрескивания кочанов. Здесь это вполне оправдано, но делать это нужно непосредственно перед уборкой овоща. Случается, что убирать капусту еще рано, а кочаны вот-вот "взорвутся" - в этом случае можно слегка надорвать корешки у овоща, слегка потянув за стебель и раскачивая его. Влага после этого не станет полностью впитываться, и капуста не начнет трескаться и какое-то время еще полежит на грядке.

Когда можно удалять нижние листья у капусты

Есть несколько случаев, когда можно удалить нижние листья на капусте:

Капуста заболела

Это заметно по треугольникам желтого цвета на краю листьев и черных пятнах на всей поверхности - так проявляется сосудистый бактериоз.Иногда просто оборвать нижние листья не помогате - тогда нужно полностью срезать кочан, чтобы спасти другие овощи.

На капусте поселились вредители

Насекомые с почвы часто кочуют на нижние листья капусты. Если на них появились личинки или яйца - это может быть капустная муха, белянка и моль - срочно удаляйте.

Нижние листья начали гнить

Это часто происходит из-за постоянных дождей или неправильного полива. Чтобы не начал гнить кочан, то подгнившие нижние листья нужно оборвать. Пожелтевшие и засохшие листы также лучше удалить - они уже отдали свой потенциал овощу.

Кочан растет неплотным

Если кочан рыхлый и не набирает плотность в процессе роста, то за месяц до уборки нужно срезать нижние листья. Так можно увеличить вес кочана.

Капусте не хватает места

Случается, что капуста посажена очень густо и ей не хватает места, чтобы расти. В этом случае большие нижние листья можно удалить, но опять-таки, ориентируясь на то, насколько это целесообразно.

Ранее мы рассказывали, что делать, если не завязываются кочаны капусты - чем ее полить и обработать.

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