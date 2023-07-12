Разбираемся в причинах и рассказываем, что делать, если не завязываются кочаны капусты.

Капуста - капризный овощ. Вечно с ним какие-то хлопоты: то рассада не прижилась, то слизни напали, то тля, то белокрылка. И даже когда, казалось бы, вы все это решили - рассаду пересадили два раза и вредителей всех уничтожили - то появляется еще одна проблема: капуста стоит красивая и зеленая, а в кочаны ложиться не спешит. В чем причина и что нужно сделать, чтобы капуста завязалась в кочаны - рассказываем в материале.

Когда завязывается кочан у капусты

Для начала разберемся, в каком месяце завязывается капуста. Это зависит в первую очередь от сорта: ранние сорта формируют кочаны в июле, поздние - во второй половине лета и начале осени. Если быть поточнее, то капуста завязывается через 2 месяца после посева. Сначала появляются листья, а когда их на капусте уже 10-20, то формируется кочан.

Но если все сроки уже прошли, а капуста не вяжется - что делать в этом случае? Есть несколько причин, почему не завязываются кочаны у капусты:

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Некачественные или неподходящие семена

Есть вероятность, что купленные семена оказались некачественными - например, если капуста опылилась с крестоцветными, то она не даст хорошего урожая. Также, возможно, что семенам не подходит климат, и по этой причине кочаны не формируются.

Мало света

Капуста любит солнце - если овощ растет в тени, то он будет тянуться вверх, а не ложиться в кочан.

Кислая почва

Капусте нужна нейтральная почва. Если она закислена, то ее нужно раскислять: внести золу, например, или доломитовую муку.

Не то место

Если капусту посадить на место, где в прошлом году росла тоже капуста или ее "родственники"-крестоцветные, то урожай будет так себе. Нельзя садить капусту и после тыквы, а вот после лука, бобовых и пасленовых - очень даже неплохо.

Жара

В жаркую погоду капуста приостанавливает завязывание кочанов - точно так же, как и в холодную. Оптимальная t для овоща - 17-20°C.

Мало воды

Большие капустные листья испаряют много влаги, поэтому капусту нужно хорошо поливать, особенно в жару. При поливе почва должна промокнуть где-то на 30 см. Землю после полива обязательно нужно рыхлить, чтобы не образовывалась корка, а можно замульчировать - тогда и поливать придется реже.

Как сформировать кочан капусты

Кроме оптимальной температуры, света и полива капусте, чтобы она начала формировать кочан, нужны подкормки. Вот какие можно приготовить.

Дрожжи и варенье

Ингредиенты:

дрожжи - 100 г;

варенье - 0,5 л;

вода - 10 л.

Все смешать и оставить, чтобы забродило. Потом 1 стакан готовой смеси развести в еще одном ведре воды (10 л). Поливать по 1 л под куст, перед этим грядку хорошо полить простой водой.

Эту подкормку можно делать только 1 раз в 3 недели.

Навоз и зола

Ингредиенты:

свежий навоз - 0,5 л;

зола - 40 г;

вода - 10 л.

Все соединить и оставить постоять несколько дней - из раствора должен уйти аммиак. Поливать по 1 стакану под куст, перед этим нужно хорошо полить грядку.

Эта подкормка годится, когда на капусте уже есть девятый лист.

Чем обработать капусту для завязывания кочанов

Кроме подкормок под корень, капусту, чтобы она начала формировать кочаны, также можно опрыскать раствором борной кислоты:

борная кислота - 2 г;

горячая вода - 1 л;

холодная вода - 9 л.

Опрыскивать капусту нужно в сухую погоду.

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