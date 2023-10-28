Посевной календарь подскажет, чем и в какие дни можно заняться на огороде в ноябре.

Ноябрь для огородника - это месяц активной подготовки к зиме, посева озимых культур и посадки плодовых деревьев, перекапывания и мульчирования участка. В последний месяц лета укрывают на зиму чувствительные растения, а листья сгребают и готовят компост. В целом для владельцев участка месяц не особо хлопотный, но очень ответственный - от него зависит, как растения переживут зиму.

На рост и урожайность растений большое влияние оказывает Луна. В зависимости от фазы Луны и дня лунного месяца культуры по-разному реагируют на уход. Лунный посевной календарь на ноябрь 2023 года подскажет, какие дни последнего осеннего месяца считаются наиболее удачными для посевов и посадок, а когда лучше воздержаться от работ на участке.

Лунный посевной календарь на ноябрь 2023 на каждый день

1 ноября - уборка на хранение позднего урожая, выгонка мангольда, лука, сельдерея и петрушки на зелень. Можно рыхлить и замульчировать почву. Посадка цветов с длинными и вьющимимся стеблями. Укрытие на зиму роз и клематисов. Можно обрезать сухие ветки и удалить больную кору на деревьях, побелить ствол и обработать сад от вредителей. Не рекомендуется пересаживать растения.

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2-4 ноября - очень плодородные дни. Можно сажать озимый лук и чеснок, сеять шпинат и петрушку, сажать любые овощи в теплице. Удачный период для посадки многолетних цветов и подзимнего посева однолетников. В саду можно посадить плодовые деревья, если дни выдались теплыми. Не рекомендуется собирать урожай для длительного хранения и опрыскивать растения ядохимикатами.

5-6 ноября - неурожайные дни. Лунный посевной календарь советует заняться перекопкой, удобрением и мульчированием почвы, выкапыванием луковиц цветов. Можно укрыть на зиму розы и луковичные цветы. Санитарная обрезка деревьев и кустарников, мульчирование малины. Сажать, поливать и подкармливать растения не рекомендуется.

7-9 ноября - можно сажать зелень и листовые салаты на подоконнике или в теплице, перекапывать, рыхлить и мульчировать почву, окучивать кусты и цветы. Хорошие дни для посадки озимых культур и многолетних цветов. В саду можно обрезать и белить деревья, косить газон и подрезать зеленую изгородь, ухаживать за виноградом. Не стоит замачивать семена.

10-11 ноября - на подоконнике и в теплице проводится подзимний посев моркови, сельдерея, зелени, свеклы. Выгонка культур на зелень. Разрешены обильные поливы и внесение удобрений, но нельзя опрыскивать растения ядохимикатами. На клумбе - благоприятные дни для посадки любых цветов и укрытия цветов на зиме. В южных областях можно посадить плодовые деревья.

12-14 ноября - период новолуния. Посевной календарь не советует работать с растениями.

15-16 ноября - посадка озимого лука и чеснока, уборка корнеплодов на хранение, перекопка, рыхление и мульчирование почвы. На клумбе можно сажать вьющиеся цветы и цветы в горшках, а также выкапывать луковицы на хранение. В саду проводится обрезка сухих и больных веток, мульчирование приствольных кругов и укрытие на зиму молодых саженцев. Не рекомендуется подкармливать и белить растения.

17-18 ноября - посев на выгонку шпината, петрушки и свеклы, прореживание всходов, прополка и прищипка растений, внесение удобрений. Можно поливать растения, обрезать виноград и клубнику, обрабатывать озимые культуры от болезней и вредителей. На клумбе высаживают многолетние и клубнелуковичные цветы, в саду - обрезают деревья и кустарники (раны быстро заживают). Нельзя травмировать корни растений.

19-20 ноября - не рекомендуются посевы и посадки большинства культур, а также подкормки и поливы растений. Можно полоть сорняки и рыхлить почву, мульчировать зимующие в огороде овощи, выкапывать на хранение луковицы цветов. В саду можно обрезать больные и сухие ветки, снимать с деревьев сухие плоды, сгребать и компостировать листья.

21-22 ноября - очень плодородные дни. Можно сеять в теплице и на подоконнике любые овощи, а на огороде - сажать озимые культуры. Выгонка салатов, лука, мангольда на зелень. На клумбе можно сажать любые цветы. В саду проводится побелка деревьев и удаление больной коры. Подкормки и поливы разрешены, но очень умеренные, а обрезать и обрабатывать химикатами растения не рекомендуется.

23-24 ноября - мульчирование грядок с многолетними цветами и озимыми культурами. Можно укрывать на зиму розы, шиповник, гортензию, виноград, молодые деревья. В саду проводится обрезка и побелка. Не рекомендуются посевы и посадки большинства культур, пересадка растений, укоренение и полив и подкормка.

25-26 ноября - посадка озимого лука и чеснока, подзимний посев моркови, редиса и петрушки. Уборка урожая на хранение. Выгонка на зелень лука, петрушки, сельдерея, свеклы. Благоприятные дни для посева цветов, которые требуют стратификации: дельфиниума, люпина, рудбекии, аквлигеии. В саду можно заняться побелкой деревьев и очисткой старой коры. Не рекомендуется пересаживать растения и повреждать корни растений.

27-28 ноября - дни полнолуния. Работа с растениями не проводится.

29-30 ноября - плодородные дни. Можно сажать озимые культуры и сеять любые растения в теплице и на подоконнике, мульчировать зимующие в почве культуры, поливать и вносить органические удобрения. В саду проводится побелка и укрытие теплолюбивых деревьев на зиму. Не рекомендуется опрыскивать растения ядохимикатами.

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