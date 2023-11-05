До конца ноября еще можно успеть посадить озимый чеснок - узнайте лучшие даты.

Ноябрь - это последний месяц, когда сажать озимый чеснок ещё не поздно. В 2023 году осень в Украине выдалась теплой. У владельцев огородов ещё есть запас времени, чтобы посадить и вырастить крупные головки. Мы назвали лучшие даты ноября, когда сажать озимый чеснок в 2023 году, и рассказали о тонкостях правильной посадки.

Когда сажать озимый чеснок в Украине

Озимый чеснок принято сажать за месяц до наступления первых серьезных заморозков. Если посадить культуру поздно, то зубчики не успеют укорениться в земле. А если поспешить, то чеснок слишком сильно прорастет и замерзнет зимой.

В Украине в последние годы зимы наступают поздно. Поэтому в течение ноября ещё можно успеть посадить озимый чеснок, особенно в южных областях. А в северных и в горных регионах Украины чеснок лучше посадить в первых числах ноября. При посеве температура верхнего слоя почвы должна составлять примерно 10-12°.

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Когда сажать озимый чеснок в ноябре

Самые лучшие дни для посадки озимого чеснока - растения дадут богатый урожай и легко переживут морозы: 2-4, 15-16, 25-26 ноября.

Хорошие дни для посадки озимого чеснока - растения хорошо приживутся, а урожайность будет средней: 1, 7-9, 11, 17-18, 21-22, 29-30 ноября.

Неудачные дни для посадки озимого чеснока - посадочный материал может погибнуть: 5-6, 12-14, 19-20, 23-24, 27-28 ноября.

В целом озимые культуры рекомендуется высаживать в период растущей Луны. Многие дачники замечают, что так удается добиться наилучшего урожая. В ноябре растущая Луна приходится на 1-12 и 28-30 ноября.

Как правильно посадить озимый чеснок

Для осеннего посева выбирайте именно озимые, а не яровые сорта чеснока. Мелкие и поврежденные зубчики для дезинфекции опустите на пару минут в солевой раствор (3 стол. л. соли на 5 л воды).

Затем можно приступать к посеву. Выберите хорошо освещаемый участок. Удобрять его перед посадкой не обязательно. Вот как сажать озимый чеснок:

Выкопайте на земле грядки глубиной 7-10 см в зависимости от размеров зубчиков чеснока.

Высадите посадочный материал на расстоянии примерно 15 см друг от друга.

Засыпьте грядки землей.

Если в ближайшие дни ожидаются дожди, то поливать грядки не нужно. В сухую погоду посевы стоит полить теплой водой.

После посадки грядки замульчируйте слоем соломы, опилок или опавшей травы. Это защитит чеснок от зимних морозов.

После чего сажать чеснок? Лучшими предшественниками для него считаются тыквы, кабачки, патиссоны, капуста, огурцы, помидоры, любые салаты и зелень, пряности. Не рекомендуется сажать чеснок там, где в этом или в прошлом году рос лук, сельдерей, картошка, пастернак, морковь, свекла.

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