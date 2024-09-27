Осенняя обрезка деревьев - это важный момент, но нужна она не всем.

Осенью деревья нуждаются в обрезке, но обрезать нужно далеко не все. Некоторым нужна небольшая, так называемая санитарная обрезка, а некоторые - и вовсе трогать нельзя. Давайте разберемся, какие деревья обрезать осенью не следует.

Какие деревья нельзя обрезать осенью

Ранее мы рассказывали, какие деревья обрезать осенью и как это правильно делать. Всем остальным основательная обрезка осенью не нужна - ее лучше сделать весной. Это касается таких деревьев:

вишня;

черешня;

абрикос;

персик.

Осенью для них можно провести лишь санитарную обрезку - при условии, что деревья крепкие и здоровые. Неокрепшие растения, а также саженцы, которым всего год, трогать нельзя.

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Обрезка вишни осенью

Обрезать вишню можно, начиная с сентября и до начала ноября, но ориентироваться лучше на само дерево: вишня должна сбросить листву. Это буде означать, что в дереве уже приостановились процессы сокодвижения и дереву буде не так "больно", когда вы его обрежете. Но сделать это нужно до заморозков (!)

Обрезать у вишни можно:

сухие, больные и поврежденные ветви;

ветви, которые растут внутрь и загущают;

которые "смотрят" вниз;

прикорневую поросль возле ствола.

Также можно обрезать поросль на стволе, перекрещивающиеся побеги и волчки. Крону дерева сформировать нужно весной.

Осенняя обрезка абрикоса, персика и черешни

Осенняя обрезка персика, абрикоса и черешни одинакова. Делают такую обрезку примерно в середине октября, но опять-таки - ориентируйтесь на погоду: нужно, чтобы в дереве уже замедлилось сокодвижение, но до заморозков было недели две-три.

У этих деревьев вырезают только сухие, больные и поврежденные ветки - больше ничего трогать не нужно. Например, если перестараться, то у черешни может замедлиться рост.

Также не следует осенью обрезать поздний абрикос - обрезка может его сильно травмировать. Поэтому обрезать можно только абрикосы ранних и среднеранних сортов.

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