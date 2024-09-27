Осенью деревья нуждаются в обрезке, но обрезать нужно далеко не все. Некоторым нужна небольшая, так называемая санитарная обрезка, а некоторые - и вовсе трогать нельзя. Давайте разберемся, какие деревья обрезать осенью не следует.
Какие деревья нельзя обрезать осенью
Ранее мы рассказывали, какие деревья обрезать осенью и как это правильно делать. Всем остальным основательная обрезка осенью не нужна - ее лучше сделать весной. Это касается таких деревьев:
- вишня;
- черешня;
- абрикос;
- персик.
Осенью для них можно провести лишь санитарную обрезку - при условии, что деревья крепкие и здоровые. Неокрепшие растения, а также саженцы, которым всего год, трогать нельзя.
Обрезка вишни осенью
Обрезать вишню можно, начиная с сентября и до начала ноября, но ориентироваться лучше на само дерево: вишня должна сбросить листву. Это буде означать, что в дереве уже приостановились процессы сокодвижения и дереву буде не так "больно", когда вы его обрежете. Но сделать это нужно до заморозков (!)
Обрезать у вишни можно:
- сухие, больные и поврежденные ветви;
- ветви, которые растут внутрь и загущают;
- которые "смотрят" вниз;
- прикорневую поросль возле ствола.
Также можно обрезать поросль на стволе, перекрещивающиеся побеги и волчки. Крону дерева сформировать нужно весной.
Осенняя обрезка абрикоса, персика и черешни
Осенняя обрезка персика, абрикоса и черешни одинакова. Делают такую обрезку примерно в середине октября, но опять-таки - ориентируйтесь на погоду: нужно, чтобы в дереве уже замедлилось сокодвижение, но до заморозков было недели две-три.
У этих деревьев вырезают только сухие, больные и поврежденные ветки - больше ничего трогать не нужно. Например, если перестараться, то у черешни может замедлиться рост.
Также не следует осенью обрезать поздний абрикос - обрезка может его сильно травмировать. Поэтому обрезать можно только абрикосы ранних и среднеранних сортов.