Что вызывает курчавость листьев персика и как победить коварное заболевание и спасти дерево.

За красивым названием - курчавость персика - на самом деле скрывается одно из самых серьезных заболеваний. Болеют им персики, нектарины и абрикосы. Сначала деревья теряют листья, опадает цвет, побеги и плоды. Уже через год ситуация становится критичной - дерево дает очень маленький урожай или не плодоносит вообще. Как выявить курчавость листьев персика, чем обработать деревья и можно ли обойтись без "химии" - рассказываем в материале.

Что вызывает курчавость листьев персика

Вызывает курчавость листьев персика возбудитель - гриб тафрина деформирующая. Он вредит не только дереву персика, но также и абрикосу, нектарину и миндалю. Деревья, пораженные этим грибком, теряют очень большую часть урожая. Провоцирует заболевание сырая и холодная погода, проявляется болезнь чаще всего весной и летом.

На листьях курчавость видно сразу после распускания - на верхней стороне появляются вздутия разного размера красного, бледно-желтого или зеленого цвета. На нижней стороне листиков эти участки вдавлены. Со временем листья становятся бурыми и опадают.

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Пораженные молодые побегиискривляются или утолщаются и становятся желтоватого или светло-зеленого цвета. Часть пораженных побегов засыхает летом, а часть вымерзает зимой.

У цветков курчавость изменяет размер и цвет лепестков: они становятся более крупными и пестрыми, а затем постепенно опадают.

Когда курчавость поражает плоды, то они становятсяблестящими и теряют опушку. Поверхность трескается и вздувается, со временем фрукты становятся маленькие, опадают, теряют вкус.

Если курчавость поражает почки дерева, то их количество существенно уменьшается, а это значит, что и урожая будет намного меньше.

Курчавость персика - народные методы борьбы

Если вы определили, что на персик напала курчавость листьев, нужно незамедлительно принимать меры. Для начала нужно сразу же удалить пораженные грибком листья, побеги, цветки и сжечь их - чтобы не допустить распространения. Если случилось так, что дерево практически все усеяно пораженными листьями и оборвать их все просто нереально, то персик (или абрикос) нужно обработать.

Если говорить о народных средствах, то используют:

перекись водорода от курчавости персика - 50 мл перекиси нужно растворить в 5 л воды и опрыскать дерево;

раствор табака - 1 кг листьев табака мелко нарезать, залить холодной водой и настоять в течение 3 дней, после раствор процедить и опрыскать дерево, через 7 дней повторить;

отвар тысячелистника - 100 г травы залить 3 л воды и прокипятить в течение 5 минут, настоять 2 часа и опрыскать дерево ,повторить через1 неделю.

Некоторые садоводы все-таки считают, что народные средства от курчавости не очень эффективны, а с этой болезнью шутки плохи, поэтому вместо "химии" советуют использовать биоперпараты. Их есть множество, поэтому покупать нужно только в специализированном магазине, где расскажут о свойствах каждого.

Когда брызгать персик от курчавости, чтобы он не заболел

К сожалению, курчавость листьев персика поражает практически все сорта, даже те, которые считаются устойчивыми против болезни. Поэтому садоводы советуют предупредить этую коварную напасть. Грибок, вызывающий заболевание, может прятаться в любой щели и трещинке дерева, поэтому весной и осенью персикам и абрикосам делают профилактику:

ранней весной, до распускания почек обработайте деревья 3%-ной бордоской жидкостью;

в период цветения и после - 1%-ной бордоской жидкостью;

подкормите дерево минеральным удобрением - повысьте его иммунитет;

поздней осенью обработайте деревья 5%-ным раствором мочевины - чтобы уничтожить грибок, который зимует в тканях дерева.

Как уже говорилось, опавшие пораженные побеги и листья нужно убрать и сжечь.

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