Рассказываем, как собрать два урожая картофеля - за один сезон и с одного участка.

Вырастить два урожая картофеля вполне реально, и опытные дачники давно это делают. Но для этого нужно знать, какой картофель и когда сажать, а также, как его подготовить к посадке. Да, нужно будет активно поработать на участке, но полученный результат того стоит - на следующий год не придется покупать картофель на пюре или на посадку.

Как можно получить второй урожай картофеля

По логике вещей, чтобы собрать второй урожай овоща, его нужно посадить два раза. В этом деле есть несколько правил:

важно брать для посадки районированные сорта - то есть, тот картофель, который подходит для выращивания именно в вашем регионе;

как уже говорили, сажать нужно ультраранние или ранние сорта с периодом вегетации до 75 дней - например, такие сорта, как "Ривьера", "Рокко", "Импала", "Ариэль", тогда вы сможете раньше собрать урожай и снова посадить картофель;

сажайте только пророщенный и озелененный картофель (клубни полежали на свету и получили зеленоватый оттенок).

Известно, что чем больше будет "глазков" на клубне, тем выше урожайность овоща. Один из способов, как разбудить все "глазки" у картофеля - сделать так называемое "урожайное кольцо". Для этого острым ножом делают по окружности клубня, посередине, надрез глубиной 0,5 см. Благодаря этому "глазки" прорастают в средней и нижней частях картошки.

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Можно обойтись и без этого: просто оставить картошку на свету на 1-2 недели, большинство "глазок" должны проклюнуться. Таким образом урожай можно будет собрать на пару недель раньше.

Сажать картофель лучше всего там, где ранее росли зерновые культуры и зернобобовые. Также следует учесть, что для получения двух урожаев картошки однозначно понадобится полив.

Первый раз картошку сажают, когда почва прогреется до +8C - бояться возвратных заморозков не стоит, картофель просто нужно окучить или же накрыть каким-либо укрывным материалом.

Второй раз картофель сажают летом - в июне-середине июля. Клубни для посадки берут с первого урожая, но они должны быть незрелыми, то есть, с них должна легко сниматься кожица. Чтобы их разбудить, делают в каждом клубне неглубокие надрезы и замачивают в растворе с регуляторами роста на 5 минут. После высаживают.

Важный момент: посадить картошку второй раз нужно в день его сбора (или, по крайней мере, желательно) - тогда всходы будут дружными.

Есть также еще один вариант посадки картошки для второго урожая: сажают клубни с прошлого года, но желательно того же сорта, что был в первом урожае (есть вероятность, что разные сорта смешаются). Перед посадкой такие клубни проращивают, как и весной, а грядку перекапывают и вносят в нее удобрения.

Как увеличить количество клубней картофеля

Чтобы повысить урожайность картошки, на грядку перед посадкой вносят удобрения - к примеру, смесь мочевины с золой (пропорция 1:5 на 1 сотку).

Также можно добавлять удобрения непосредственно в лунки при посадке картофеля. Из того, что класть под картошку, чтобы был мощный урожай, популярностью пользуются органика - перегной, зола, а также минеральные комплексные удобрения - нитроаммофоска/азофоска. Ранее мы подробно рассказывали, что положить в лунку при посадке картофеля, чтобы обеспечить хороший урожай.

Для отпугивания разного рода вредителей огородники также кладут в лунки луковую шелуху, горчичный порошок и молотый жгучий перец.

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