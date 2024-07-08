Когда летом нет дождя, огородники и садоводы берут все в свои руки - и начинают активно поливать насаждения. Но при этом зачастую допускают одну распространенную ошибку и, вместо того, чтобы спасти растения от недостатка влаги, только вредят. Рассказываем, как не нужно поливать сад и огород и каким должен быть правильный полив в жару.
Как поливать огород летом
Ранее мы уже рассказывали, когда лучше поливать огород - утром или вечером, теперь речь идет о правильном поливе. Один из гуру огородно-садового дела, известный в сети под ником @garden2table.australia, продемонстрировал правильную технику полива.
Эксперт предостерегает: при поливе нельзя распылять воду на листья растений. Такой способ может вызвать солнечные ожоги у растений, потому что капельки воды будут работать как миниатюрные линзы - даже если вы поливаете вечером и особенно утром. Концентрируя солнечный свет на листе, капли воды вызовут интенсивное воздействие света и тепла, которые могут повредить или разрушить клетки листа. В результате это приведет к их коричневому или желтому окрашиванию. Это повреждение сродни тому, как обгорает наша кожа, если мы проводим слишком много времени на солнце без защиты.
Чтобы снизить риск, нужно поливать не сами растения, а землю вокруг них. "Поливайте так, чтобы сохранить листву сухой и таким образом избежать солнечных ожогов", - советует эксперт.
Кроме этого, такой способ полива убережет от развития грибковых заболеваний.
@garden2table.australia I learnt this watering tip the hard way ☀️💦🌱 #urbangarden#water#sun#urbangardening#fyp#foryou♬ Dance with Me - Ika