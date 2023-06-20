Неправильная обрезка пионов может погубить растение и лишить вас без цветов в следующем году.

Опытные садоводы знают, что после цветения пионы нужно обрезать. Это продлит их время цветения в следующем году и сделает цветы более пышными и здоровыми. Однако многие дачники делают эту процедуру неправильно, обрезая цветоносные почки. Разбираемся, нужно ли обрезать пионы и как делать это с пользой для растения.

Когда надо обрезать пионы после цветения

После окончания цветения дачники задумываются, когда обрезать пионы. Опытные садоводы рекомендуют проводить обрезку не сразу, а через 3-4 недели после опадания цветков, когда стебли начинают прилегать на землю. Обычно это начало-середина июля. За это время куст запасется питательными элементами и вырастит новые почки, которые пригодятся для цветения в следующем году.

Если же поспешить с обрезкой, то вы лишите куст возможности запастись нужными для роста веществами с помощью фотосинтеза.

Что делать с пионом после цветения

Уход за отцветшими пионами не ограничивается обрезкой. Сначала опавшие цветы нужно убрать из участка, а землю полить и желательно подкормить навозом. Не игнорируйте полив, иначе на пионе не вырастут новые почки. Только после этих процедур можно обрезать куст.

Как правильно обрезать пионы

Перед тем, как обрезать пионы после цветения, проверьте возраст растения. Обрезать кусты рекомендуется в молодом возрасте до 10 лет - тогда процедура будет наиболее эффективной.

Как правильно обрезать пионы после цветения - зависит от того, какой у вас вид растений - травянистый или древовидный.

Если у вас травянистые пионы, то их нужно обрезать практически полностью, оставляя около 2-3 см стеблей у земли.

Древовидные же пионы так кардинально обрезать ни в коем случае нельзя, поскольку они цветут из прошлогодних почек. У таких кустов проводят лишь санитарную обрезку больных, старых и сломанных веток. А отцветшие бутоны у него удаляют на две почки ниже от цветка.

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