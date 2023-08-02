Если не бороться с паршой на картошке, то можно потерять целый урожай.

Парша картофеля - опасное заболевание, причем, вызывается оно инфекцией, которая развивается в почве. Именно поэтому бороться нужно комплексно, обрабатывая и кусты растения, и землю.

УНИАН расскажет, как избавиться от парши быстро и эффективно.

Почему появляется парша на картофеле - главные причины

Как правило, такая инфекция находится в почве постоянно, если сам грунт уязвим к этому. Наиболее подвержены активизации парши песчаные местности и те, которые огородники удобряли древесной золой и навозом. Пик активности парши начинается в тот период, когда температура воздуха максимально высокая, а земля увлажняется редко.

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Если вы предполагаете, что может появиться парша картофеля - лечение должно охватывать весь процесс выращивания культуры:

семенной материал (если хранить его неправильно, он будет заражен);

клубни;

отростки;

почву.

Обезопасить себя от будущих проблем нужно уже на этапе посадки картофеля, но если вы этого не сделали, есть возможность попробовать спасти урожай во время и после его сбора.

Как выглядит парша картофеля - точные признаки

Определить, что на ваших клубняк развивается инфекция, можно во время пристального осмотра картошки:

язвы коричневого цвета с красным или фиолетовым оттенком;

мелкие бороздки;

шероховатость в виде сетки;

трещины на кожуре;

гниение картофеля.

Больше всего подвержены парше те сорта картошки, у которых тонкая кожица, или те, что сами по себе имеют красноватый цвет. Что характерно, по ботве вы никогда не поймете, что растение заболело - только по клубням.

Единственный, если можно так сказать, плюс такой инфекции в том, что даже если образовалась парша на картофеле - вредна ли для человека она? Нет. Такие клубни смело можно обрезать до адекватного состояния, готовить и есть. Опасности для вашего организма не будет.

Чем обработать кусты картофеля от парши - варианты

Фунгицид от парши картофеля поможет, только если обработать им клубни перед посадкой - если вы уже высадили культуру, то подобные препараты бессмысленны. Отлично помогает и горчица от парши, но тоже во время посадки. Опытные аграрии говорят, что если при посеве картошки посыпать грядку горчицей, а потом полить землю водой, то грибок не будет атаковать будущий урожай.

В стадии созревания кусты картофеля можно обработать только химическими препаратами и только в низких концентрациях. Лучше спросить о таких средствах в специализированных магазинах - самодеятельность чревата гибелью растений.

Есть и народные средства борьбы с паршой картофеля, но уже после сбора урожая:

собрать все кусты и остатки корней;

унести их с огорода и там сжечь;

обработать землю средством от парши;

не высаживать больше на том участке картофель и свеклу.

Для всех остальных культур парша картошки не страшна, поэтому смело выращивайте на грядке другие растения, но учитывая правила севооборота.

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