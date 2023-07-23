Настой из одуванчиков - универсальный продукт. Его можно использовать как для подкормки растений, так и для борьбы с вредителями. Причем можно убить сразу двух зайцев - избавиться от сорняков на участке и получить отличное удобрение. Рассказываем, как правильно сделать настой из одуванчика, где можно его применять, а где - не стоит.
- Польза одуванчиков в огороде
- Какие растения можно поливать настоем одуванчика
- Как сделать настой из одуванчиков для подкормки растений
- Как использовать одуванчики от вредителей
Польза одуванчиков в огороде
Одуванчик содержит много полезных элементов: фосфор, кальций, калий, марганец, молибден, железо и другие - их накапливает корень растения. Зеленая листва и стебли богаты азотом, а также содержат фитонциды и эфирные масла. Цветы содержат витамин С, В6, Р, титан, магний, железо, бор и много других элементов.
Одуванчик и настои из него довольно популярны среди дачников. Во-первых, это отличная подкормка для огородных и садовых культур, во-вторых - эффективное опрыскивание от разного рода вредителей.
Чем полезно удобрение из одуванчиков:
- оно доступно - одуванчик растет везде, где только можно;
- богато микроэлементами, хорошо усваивается растениями и дает быстрый эффект - не уступает навозу;
- одуванчиковое удобрение понижает кислотность почвы и насыщает ее полезными бактериями, которые улучшают структуру;
- настои из одуванчика эффективны против тли, серой гнили, медяницы.
Помимо этого, как уже говорилось, используя такой настой можно решить сразу две проблемы - избавиться от сорняка и подкормить огород.
Какие растения можно поливать настоем одуванчика
Прежде, чем говорить о рецептах удобрения, следует разобраться, что можно поливать настоем одуванчика, а каким растениям оно не подходит.
Настой одуванчиков используют для подкормки:
- перца;
- помидоров;
- огурцов;
- клубники и земляники;
- роз, лилий.
Нельзя использовать настой одуванчика для лука, чеснока, свеклы - такое удобрение будет тормозить их рост и развитие.
Как сделать настой из одуванчиков для подкормки растений
Для изготовления настоя можно брать цветы, стебли, листья и корни одуванчика. Готовить можно как чистый настой одуванчика, так и его смесь с крапивой.
Как сделать удобрение из одуванчиков:взять большую емкость (можно 10-литровое ведро), заполнить ее на 1/2 травой (без семян !) и залить теплой водой, не доходя до верха 5-7 см (оставить место для пены). Перемешать и накрыть крышкой, оставляя щель - для воздухообмена. Как вариант, можно затянуть бочку пленкой и проколоть ее в нескольких местах.
Готовят удобрение 1-2 недели - каждые 3-4 дня настой нужно перемешивать. Готовый настой не должен бродить. После его следует процедить и разбавить водой (1:10). Использовать для полива растений под корень.
Для настоя из одуванчиков и крапивы эти травы берут в равных частях и готовят так же.
Важно: концентрированный настой в чистом виде использовать нельзя - он может повредить корни, поэтому удобрение нужно обязательно разбавлять водой.
Такое удобрение можно делать 1 раз в 21 день до цветения и 1 раз в 14 дней после появления плодов. Цветы-многолетники, деревья и кустарники, начиная со второй половины лета, не подкармливают жидкими зелеными удобрениями.
Остатки сорняка (жмых) можно использовать повторно или же заложить компост из одуванчиков.
Настой одуванчика для клубники готовится немного по-другому: 500 г измельчённых одуванчиков + 10 л тёплой воды.
Нужно настоять двое суток, а затем профильтровать и опрыскать кусты клубники. Такую обработку делают в мае-июне (1 раз в 14 дней), а также после того, как уже собран урожай и обрезаны листья.
Как использовать одуванчики от вредителей
Часто используют настой одуванчика от вредителей - например, от тли, медяниц.
Готовят его так: 300 г измельченных листьев одуванчика + 10 л теплой воды. Оставить на ночь, затем процедить и опрыскать растения.
Такую обработку нужно проводить 3-6 раз через 3-4 дня в сухую и безветренную погоду. Если прошел дождь, опрыскивание нужно повторить.
Важно: такой настой всегда нужно готовить свежий - он не хранится.
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