Рассказываем, как приготовить настой из одуванчиков и как его применять на огороде и в саду.

Настой из одуванчиков - универсальный продукт. Его можно использовать как для подкормки растений, так и для борьбы с вредителями. Причем можно убить сразу двух зайцев - избавиться от сорняков на участке и получить отличное удобрение. Рассказываем, как правильно сделать настой из одуванчика, где можно его применять, а где - не стоит.

Польза одуванчиков в огороде

Одуванчик содержит много полезных элементов: фосфор, кальций, калий, марганец, молибден, железо и другие - их накапливает корень растения. Зеленая листва и стебли богаты азотом, а также содержат фитонциды и эфирные масла. Цветы содержат витамин С, В6, Р, титан, магний, железо, бор и много других элементов.

Одуванчик и настои из него довольно популярны среди дачников. Во-первых, это отличная подкормка для огородных и садовых культур, во-вторых - эффективное опрыскивание от разного рода вредителей.

Видео дня

Чем полезно удобрение из одуванчиков:

оно доступно - одуванчик растет везде, где только можно;

богато микроэлементами, хорошо усваивается растениями и дает быстрый эффект - не уступает навозу;

одуванчиковое удобрение понижает кислотность почвы и насыщает ее полезными бактериями, которые улучшают структуру;

настои из одуванчика эффективны против тли, серой гнили, медяницы.

Помимо этого, как уже говорилось, используя такой настой можно решить сразу две проблемы - избавиться от сорняка и подкормить огород.

Какие растения можно поливать настоем одуванчика

Прежде, чем говорить о рецептах удобрения, следует разобраться, что можно поливать настоем одуванчика, а каким растениям оно не подходит.

Настой одуванчиков используют для подкормки:

перца;

помидоров;

огурцов;

клубники и земляники;

роз, лилий.

Нельзя использовать настой одуванчика для лука, чеснока, свеклы - такое удобрение будет тормозить их рост и развитие.

Как сделать настой из одуванчиков для подкормки растений

Для изготовления настоя можно брать цветы, стебли, листья и корни одуванчика. Готовить можно как чистый настой одуванчика, так и его смесь с крапивой.

Как сделать удобрение из одуванчиков:взять большую емкость (можно 10-литровое ведро), заполнить ее на 1/2 травой (без семян !) и залить теплой водой, не доходя до верха 5-7 см (оставить место для пены). Перемешать и накрыть крышкой, оставляя щель - для воздухообмена. Как вариант, можно затянуть бочку пленкой и проколоть ее в нескольких местах.

Готовят удобрение 1-2 недели - каждые 3-4 дня настой нужно перемешивать. Готовый настой не должен бродить. После его следует процедить и разбавить водой (1:10). Использовать для полива растений под корень.

Для настоя из одуванчиков и крапивы эти травы берут в равных частях и готовят так же.

Важно: концентрированный настой в чистом виде использовать нельзя - он может повредить корни, поэтому удобрение нужно обязательно разбавлять водой.

Такое удобрение можно делать 1 раз в 21 день до цветения и 1 раз в 14 дней после появления плодов. Цветы-многолетники, деревья и кустарники, начиная со второй половины лета, не подкармливают жидкими зелеными удобрениями.

Остатки сорняка (жмых) можно использовать повторно или же заложить компост из одуванчиков.

Настой одуванчика для клубники готовится немного по-другому: 500 г измельчённых одуванчиков + 10 л тёплой воды.

Нужно настоять двое суток, а затем профильтровать и опрыскать кусты клубники. Такую обработку делают в мае-июне (1 раз в 14 дней), а также после того, как уже собран урожай и обрезаны листья.

Как использовать одуванчики от вредителей

Часто используют настой одуванчика от вредителей - например, от тли, медяниц.

Готовят его так: 300 г измельченных листьев одуванчика + 10 л теплой воды. Оставить на ночь, затем процедить и опрыскать растения.

Такую обработку нужно проводить 3-6 раз через 3-4 дня в сухую и безветренную погоду. Если прошел дождь, опрыскивание нужно повторить.

Важно: такой настой всегда нужно готовить свежий - он не хранится.

Ранее мы рассказывали, когда нужно снимать помидоры с куста и можно ли собирать еще зеленые томаты.

Вас также могут заинтересовать новости: