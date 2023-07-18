Когда нужно снимать помидоры с куста и можно ли собирать еще зеленые томаты.

Первые помидоры начинают краснеть на грядках в конце июля-августе. И только первые - из-за погодных условий и климата - дозревают в природе. Но оставлять все плоды на кустах, дожидаясь их полного созревания - опасная затея, так как погода бывает непредсказуема. Лучше дозреть их самим. Когда собирать помидоры на дозревание и как получить больше спелых плодов - рассказываем в материале.

В каком месяце собирают помидоры

Первые томаты начинают созревать в конце июля и позже - это зависит от погоды летом. В теплице помидоры появляются и дозревают раньше - уже в июне есть первые плоды. Но основной урожай томатов снимают в августе - не только зрелые, но и зеленые плоды. Если в это время похолодает и начнутся дожди, то лучше не ждать, когда томаты полностью созреют на кустах - их может поразить фитофтора. Помидоры нужно собрать и положить на дозревание.

Когда собирать томаты на дозревание - какие можно срывать

У томатов есть три степени зрелости:

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зеленые;

бурые, светло-зеленые и желтовато-бурые;

розовые, красные и желтые - это спелые.

На дозревание собирают зеленые и бурые помидоры. Зеленые плоды нужно срывать лишь только тогда, когда они достигли необходимых размеров. Разрезав их, можно уже увидеть развитые семена. Если помидоры мелкие (как для сорта) и еще неразвиты, то их лучше оставить на кусте - дома они не дозреют.

Важно: если плоды чем-то поражены - их снимают с куста, но не дозаривают, а уничтожают, так как болезнь может поразить здоровые томаты.

Когда собирать помидоры в открытом грунте и теплице

Снимать помидоры с кустов на дозревание нужно до того, как температура ночью опустится ниже 5°С. Это обычно вторая половина августа. Если помидоры подмерзнут, они заболеют и будут плохо храниться.

В теплице томаты также не советуют оставлять до полного созревания - нужно срывать их светло-бурыми, чтобы зеленые дозревали быстрее. Собрать их желательно до того, как температура грунта внутри опустится ниже 9°С.

Как правильно срывать помидоры с куста

Обычно помидоры срывают каждые 3-5 дней, но здесь все может быть индивидуально - нужно ориентироваться, чтобы не допустить перезревания. Перезревшие томаты сохранить не удастся - их нужно сразу же пустить в дело, съесть, закатать или сделать сок.

Несколько правил сбора:

собирать помидоры нужно в сухую погоду, утром;

срезать плоды нужно ножницами, вместе с плодоножкой, аккуратно, чтобы не повредить кожицу - так помидоры дольше сохранятся;

после этого отсортировать - поврежденные и пораженные (например, фитофторой), отложить и сразу переработать.

Совет: некоторые огородники собранные помидоры опускают на минуту в горячую воду (60°С), чтобы уничтожить возможные споры грибка фитофторы. После томаты насухо вытирают.

Как дозреть помидоры

Есть несколько способов как дозреть помидоры дома:

Обычный способ дозревания

В хорошо проветриваемом помещении при 20-25°С разложить плоды на полках или в ящиках. Проверять их нужно через 3-5 дней, спелые плоды нужно забирать по мере созревания, те, которые портятся - перерабатывать.

Чтобы ускорить процесс созревания, можно к недозревшим помидорам положить несколько спелых томатов, яблок, бананов. Они выделяют газ этилен, который ускоряет созревание.

Послойный способ дозревания

Помидоры выкладывают в емкость в 2-3 слоя, каждый слой перекладывают бумагой и притеняют сверху тканью. Хранят при температуре 12-15°С - так можно продлить дозревание до 30-40 дней.

Дозревание на кустах

Выкапывают кусты вместе с помидорами и подвешивают их на расстоянии вверх тормащками. Можно также выкопать кусты и пересадить их в ящики в теплице или на веранде. Поливать раз в неделю и собирать плоды, как с грядки. Но этот способ, как правило, более трудоемкий.

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