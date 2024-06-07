Среди дачников давно ходят приметы и суеверия, которыми лучше не пренебрегать - если, конечно, хотите, чтобы на участке что-то выросло.

Огородники и садоводы, новички и профи, одним миром мазаны - из уст в уста передаются рецепты подкормок, секреты по уходу и тонкости войны с вредителями. Есть среди всего этого добра особые правила, которые передаются из поколения в поколение - народные приметы на хороший урожай и от сглаза.

Дачные приметы и суеверия, которые работают

Посмотри в лунный календарь

Многие огородники при посадке растений ориентируются на лунный календарь и фазы Луны - новолуние, растущая Луна, полнолуние, убывающая Луна.

Так вот, считается, что на растущую Луну лучше высаживать растения, которые плодоносят над землей - в это время питательные вещества и соки перемещаются на поверхность. Хорошо в это время сажать помидоры, огурцы, салаты, зелень, а также цветы.

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И, наоборот, на убывающей Луне нужно сажать то, что растет под землей – все соки перемещаются в корень. В это же время нужно выдёргивать сорняки с корнем, чтобы они больше не росли.

Не давай семена другим, пока сам не посадил

Еще одно суеверие: ни в коем случае нельзя делиться семенами и рассадой с другими, пока они не посажены у вас - иначе не взойдут и не будет расти. Возможно, это объясняется тем, что лучшее нужно высадить на своем участке, а отдавать уже то, что останется.

Сажай втайне от соседей

Эта огородная примета весьма популярна: что бы ты ни садил, сделай это тайком - чтобы пошло в рост. Здесь работает "теория сглаза", то есть, сажают втихаря, чтобы соседи не расспрашивали, что ты там посадил и случайно не сглазили.

Ну, и конечно, сажать, сеять и ухаживать за растениями лучше всего в "женские" дни - среду, пятницу, субботу.

Не показывай купленные рассаду, цветы или деревья

Эта примета тоже связана со "сглазом" - после покупки растения никому не показывают, пока не посадят, иначе не приживется.

Говори с посаженным

Старые народные приметы гласят: сажая что-либо или в процессе роста, нужно разговаривать с растениями. Например, говорить им, какие они красивые, какой хороший дают урожай.

Огородники-садоводы утверждают, что это действительно работает. Ученые подтверждают: растения действительно могут воспринимать звуковые вибрации и волны и откликаться на подходящие для них частоты.

Укради, чтобы выросло

Многие огородники-садоводы верят в то, что если веточку или росточек понравившегося растения сорвать без спроса (то есть, украсть), то оно обязательно вырастет.

Это суеверие объясняют просто: когда человек покупает растения на посадку, то чаще всего ходит вокруг него, заглядывая под каждый лист. Когда же он посадит то, что было украдено, то, скорее всего не станет уделять ему столько внимания. Не вырастет - так тому и быть, а вырастет – о, примета сработала.

Дай 7 копеек за подаренное

Есть также поверье, что если ты бесплатно начнешь раздавать рассаду, саженцы цветов и других растений, то можешь ненароком отдать и свое процветание. То есть, у кого-то будет все расти, а у вас - все пропадать. Поэтому в таких случаях за подаренное просят копеечку. И не одну, а семь. Правда, сейчас в связи с инфляцией просят уже 7 гривен. При этом, отдавая деньги за подаренные растения, нужно сказать: "Семь - чтобы родило всем".

Кроме вышеперечисленного, есть также народный обычай "пугать" плодовые деревья - многие верят в то, что, если с топором обойти вокруг дерева три раза и пообещать, что срубите, то оно начнет плодоносить.

Ранее мы рассказывали какие есть приметы и суеверия про деревья - какие нельзя сажать у себя на участке и почему.

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