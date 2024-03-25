Не теряйте время - именно сейчас пора узнать, какие цветы начинают расти в марте-апреле, чтобы как можно быстрее заняться рассадой или просто отправить семена в открытую почву.

Если вы уже настроились получить совсем скоро отличные буйные растения на своей клумбе, тогда нужно детально разобраться в том, какие цветы можно посадить ранней весной, выяснить то, как их лучше выращивать, и узнать большой секрет профессионалов.

В теплице в грунт можно сразу высадить многолетние семена, которые не боятся холода - они будут лучше развиваться в прохладе. Если такие растения будут находиться под воздействием высоких температур, то половина из них может не взойти, или же будут некачественные всходы.

Вот какие цветы сажать в марте в открытый грунт

В конце марта прекрасно отправлять в землю люпин. Как только сошел снег, и земля немного подсохла, - стоит посеять эти растения. Вы можете даже посеять их на снежный покров и присыпать землей. Прямым посевом тоже советуют высевать аквилегии. Лаватера тоже садится сразу в почву. В теплице рекомендуют посеять астры. Просто в открытую почву без сомнений можете отправить кларкию и левкой.

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Мы с вами разобрались, какие цветы можно сажать в марте в открытый грунт, а теперь стоит выяснить, для каких растений лучше обустроить грядки дома на подоконниках. Отметим, что есть большой секрет, благодаря которому рассада некоторых растений не упадет, и его стоит знать, поскольку в противном случае труд может пойти насмарку.

Какие цветы нужно сеять в марте-апреле

В горшки можно посадить петунии, гацании, лобелии, кустовую вербену, колокольчики и львиный зев. Важный нюанс - после того, как растения взойдут, поставьте их в прохладное место.

Есть большой секрет в выращивании львиного зева и лобелии - чтобы рассада не упала, не нужно спешить ее открывать. Когда появятся всходы, не снимайте пленку, пусть она полежит.

Кроме того, советуют посеять агератум. На первых порах главное его не залить, поскольку листья могут стать коричневыми.

Что можно посадить в марте на рассаду - варианты

Рекомендуют посеять еще целый ряд цветов, в том числе колеус, бархатцы, остеоспермум, циннию и целозию. Еще можно посадить семена:

однолетней георгины;

флокса;

катарантуса;

алиссума;

ибериса зонтичного;

арабиса.

Когда начнете сеять растения, обращайте внимание на рекомендации, которые есть на упаковках.

Когда сеять цветы на рассаду в марте-апреле

В конце марта - в начале апреля наступает идеальное время для посева семян на рассаду. Не забывайте только о том, что рассаде нужно правильно подобрать почву, а также следить за тем, чтобы она получала достаточное количество воды. Теплолюбивые растения стоит выращивать в горшках до мая, поскольку они боятся возвратных заморозков.

Также далеко не все знают, какие сезонные цветы в марте в Украине, а их есть несколько, - в частности, радуют глаз после зимы подснежники и многолетние крокусы.

Ранее УНИАН советовал, какие цветы посадить на кладбище.

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