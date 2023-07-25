Специалисты отмечают, что кабачки вытягивают из земли много питательных веществ, но есть культуры, для которых грядка после кабачков подойдет идеально и они будут отлично плодоносить.

Каждый дачник мечтает оптимально использовать свой участок и получить хороший урожай. Для этого важно знать, в какой очередности сажать культуры. Что посадить после кабачков на следующий год - читайте в материале.

Что посадить после кабачков - лучшие варианты

В этом случае для посадки подойдут шесть культур и они принесут отличный урожай. К ним относятся:

картофель;

помидоры;

свекла;

фасоль;

горох;

лук.

Опытные овощеводы предупредили, что если грядка под кабачками не удобрялась, то в этом случае предпочтение следует отдать посадке бобовых культур, таких как фасоль, горох, чечевица. А если вы провели хорошее удобрение земли, то есть смысл высаживать пасленовые.

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Можно ли после кабачков посадить морковь - ответ специалистов

Опытные огородники отвечают однозначно - даже нужно. Более подходящего варианта вы не найдете. По их словам, морковь даст большой урожай, а в разрыхленном грунте плоды будут крупнее.

На вопрос, можно ли сажать перец после кабачков, овощеводы также отвечают, что это будет хорошей идеей. Посадив его после кабачков, вы гарантированно соберете отличный урожай.

Что можно сажать после огурцов и кабачков - что говорят огородники

Есть много вариантов, чем занять грядку, где росли огурцы. Огородники рекомендую обратить внимание на:

чеснок и лук;

морковку и свеклу;

редиску и сельдерей.

Еще на этом месте можно посадить укроп, тмин, кинзу и петрушку. Также на грядке из-под огурцов "понравится" пасленовым, бобовым культурам и кукурузе.

Что можно посадить на месте, где росли кабачки - рекомендации агрономов

Специалисты отмечают, что кабачки забирают из почвы много питательных веществ. Поэтому, если грядку вы удобрять не будете, то идеально подойдет для посадки фасоль. А вот на удобренной грядке после кабачков советуют посадить капусту. Она очень любит рыхлую и богатую органикой землю, поэтому даст огромный урожай.

Ранее УНИАН писал, как лучше подвязать горох.

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