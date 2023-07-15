Горох - растение, не требующее много забот, но кое-что каждый огородник должен для него сделать, чтобы собрать богатый урожай.

Горох - весьма популярная культура на дачных участках. Она неприхотлива и всегда дает урожай. Но и за ней нужен минимальный уход, поэтому, когда и как прищипывать горох - читайте в материале.

Зачем подвязывать горох - главная причина

По словам огородников, некоторые сорта гороха бывают высокими, поэтому их подвязывать просто необходимо. Кроме того, за счет этого действия экономится место на грядках, повышается урожайность и вкусовые качества плодов. А еще исключается соприкосновение стручков с землей и влажностью, которая там образуется и вызывает болезни и гниение, особенно во время дождливой погоды. А при сборке урожая с подвязанных растений гораздо проще обрывать стручки.

Что будет, если не подвязывать горох - ответ овощеводов

Конечно, эту бобовую культуру можно и не подвязывать, но тогда по достижении 30-40 см она ляжет, а это напрямую скажется на урожайности.

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При такой ситуации нижние стручки будут обделены солнечным светом, вдобавок останутся лежать на земле и, подвергаясь влаге, гнить. Поэтому никакого урожая они не дадут.

Как лучше подвязать горох - советы огородников

Овощеводы отмечают, что опора для гороха должна быть не жесткой, чтобы при непогоде она не повредилась и не вырвала растения. По их словам, сетка для гороха должна быть сделана из более мягких материалов, таких как:

порезанная полосами ткань;

толстые нити;

шнуры из полиэтилена;

специальные клипсы.

Еще есть простейший способ - опора для гороха из веток. Для этого лучше взять деревянные колья потолще в количестве, равном кустам на грядке. Вставить в землю их нужно на расстоянии 10-15 см от стеблей гороха. Высота колышка должна быть около 70 см. Такой способ особенно подойдет для невысоких сортов этого бобового растения.

Как подвязать горох и фасоль - простые способы

Если вы также задумались, как подвязать и фасоль, то огородники отмечают, что методы для гороха применимы и для фасоли.

Есть еще пара простых способов. Первый из них предусматривает установку деревянных опор высотой до 2 м до посадки фасоли. Их углубляют в землю на 50 см с интервалом в метр. Когда стебли вырастут до 30 см, их обкручивают вокруг опор. Если фасоль растет выше опоры, верхушку прищипывают.

Второй способ - вбитие в землю опор под наклоном, а сверху они будут сходиться в одной точке. Эту конструкцию нужно связать вверху и укрепить так, чтобы она не упала от первого ветра. Получается такой себе шалаш, внутри которого высаживается фасоль.

Учтите, что металлические или пластиковые опоры лучше не использовать, поскольку с ними фасоль плестись не будет.

Ранее УНИАН писал, как варить горох.

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