Посадите на огороде растения, которых боится колорадский жук, и вредители забудут дорогу на ваш огород.

В летний период огороду очень досаждают колорадские жуки, которые будто не боятся никаких ядов. Красивый и экологичный способ избавления от эти вредителей - посадить на участке неприятные для жуков растения. Посеять зеленые репелленты можно в междурядье овощей или по краю дорожки. Это не гарантирует полное избавление от колорадских жуков, но их точно станет меньше.

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Цветы

Если вы интересуетесь, что посадить рядом с картошкой от колорадского жука, - попробуйте засеять цветы в междурядье. Известно, что вредители картошки очень не любят запах настурции, календулы и бархатцев, иссопа, герани.

Лук и чеснок

Перечисляя народные средства от колорадского жука, нельзя не вспомнить лук и чеснок. Эти овощи выделяют особые вещества фитонициды, которые отпугивают жуков и их личинок. Их можно посадить на месте не проросших клубней. Также лук и чеснок снижают риск развития фитофтороза картофеля. А после созревания эти овощи пригодятся на любом столе.

Пижма

Этот желтый цветок часто сам растет на огороде как сорняк, но его можно посеять вручную. Сильный смолисто-эфирный аромат пижмы отпугивает любых вредителей, в том числе и колорадских жуков. Не даром из этого цветка изготовляют инсектициды.

Мята

Посев мяты - ещё один способ, как избавиться от колорадских жуков. Эфирные масла и ментол в составе перечной мяты отпугивают многих вредителей. Помимо колорадов эту зелень не любят также муравьи, моль, мыши.

Кориандр

Это ещё один враг колорадского жука и друг кулинара, ведь из растения можно добывать ароматную приправу.

Котовник

Кошачья мята или котовник - страшный враг всех вредителей овощей, в том числе и колорадского жука. А дачника растение порадует прекрасным лимонным ароматом и вкусными листьями, которые можно добавлять в чай или салаты.

Ранее мы также писали, что посадить в междурядья картофеля для богатого урожая.

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