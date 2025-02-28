Разбираемся, что сажать в марте в открытый грунт - каким огородным растениям не страшны низкие температуры, а также какие цветы стоит посеять в первом месяце весны.

Казалось бы, март - довольно холодный месяц. В народе о нем так и говорят: "Март - за всіх варт", то есть, еще могут быть заморозки посильнее зимних. Тем не менее, есть овощи и зелень, которым они не страшны. Также в марте стоит посеять на рассаду и некоторые виды цветов. Что посадить весной в первую очередь - рассказываем ниже.

Что можно сажать на огороде в марте

Как уже говорили, из огородных культур в начале весны в открытый грунт высевают холодоустойчивые, которые не боятся низких температур и заморозков.

Итак, что сеять в марте на участке:

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петрушку - она считается одной из самых морозостойких, поэтому ее сеют ранней весной, перед посевом семена советуют прорастить во влажной салфетке на батарее;

- она считается одной из самых морозостойких, поэтому ее сеют ранней весной, перед посевом семена советуют прорастить во влажной салфетке на батарее; лук-чернушку - также сеют, как только сходит снег и почва прогревается на 5 см, грядку перед посевом советуют разрыхлить, пролить горячей водой и закрыть черной пленкой на 3 дня;

- также сеют, как только сходит снег и почва прогревается на 5 см, грядку перед посевом советуют разрыхлить, пролить горячей водой и закрыть черной пленкой на 3 дня; горох - сажают в середине-конце марта, он прорастет и при +4°С, а выдержать может -5°С, но если сеете в начале месяца, то грядку лучше накрыть пленкой;

- сажают в середине-конце марта, он прорастет и при +4°С, а выдержать может -5°С, но если сеете в начале месяца, то грядку лучше накрыть пленкой; морковь - тоже холодостойкая культура, но ее высевают в конце марта, а перед посевом проращивают, чтобы отбраковать плохие семена;

- тоже холодостойкая культура, но ее высевают в конце марта, а перед посевом проращивают, чтобы отбраковать плохие семена; пастернак - тоже мартовская культура, но у него есть привычка плохо всходить, поэтому его, как и морковь, лучше прорастить и сеять в сухую погоду, чтобы семена не вымыло из почвы;

- тоже мартовская культура, но у него есть привычка плохо всходить, поэтому его, как и морковь, лучше прорастить и сеять в сухую погоду, чтобы семена не вымыло из почвы; редис - тоже нужно прорастить, а высевать в открытый грунт лучше во второй половине месяца, когда температура воздуха будет +10-20°С.

Кроме огородных культур, в первом месяце весны можно также высевать и некоторые цветы.

Какие цветы лучше всего сажать в марте

Почва в марте еще не прогрета, поэтому, если говорить о том, какие цветы сажать в марте в открытый грунт, то это могут быть луковичные, которые вы не успели посадить осенью. Когда земля оттает, можно высадить луковицы тюльпанов и нарциссов. Правда, зацветут они, скорее всего уже на следующий год. Но если у луковиц тюльпанов образовался бугорок и появился росток, то они зацветут и весной.

Какие цветы можно сеять в марте в открытый грунт? Вот сеять их как раз лучше дома в горшки - почва еще недостаточно прогрета, а уже после высаживать рассаду в цветник.

Вот что можно посеять на рассаду:

львиный зев - сеют с начала месяца и до середины апреля, очень удобно это делать в торфяных таблетках, в грунт пересаживают во второй половине мая;

- сеют с начала месяца и до середины апреля, очень удобно это делать в торфяных таблетках, в грунт пересаживают во второй половине мая; гвоздика китайская - высевают в марте - начале апреля, в грунт пересаживают в середине мая;

- высевают в марте - начале апреля, в грунт пересаживают в середине мая; астра однолетняя - обычно ее сеют прямо в грунт, но тогда она зацветает позже, хотите более раннее цветение, высевайте с середины марта, а в цветник можно высаживать в конце мая - начале июня;

- обычно ее сеют прямо в грунт, но тогда она зацветает позже, хотите более раннее цветение, высевайте с середины марта, а в цветник можно высаживать в конце мая - начале июня; кобея лазающая - высевают в торфяные таблетки в начале марта, в открытый грунт пересаживают в начале июня;

- высевают в торфяные таблетки в начале марта, в открытый грунт пересаживают в начале июня; маттиола - на рассаду сеют также в начале марта, а в мае можно уже высаживать в саду;

- на рассаду сеют также в начале марта, а в мае можно уже высаживать в саду; петуния - ее также выращивают через рассаду, высевая в начале марта, высаживают в грунт в начале лета;

- ее также выращивают через рассаду, высевая в начале марта, высаживают в грунт в начале лета; портулак - высевают в конце марта - начале апреля, в сад можно пересадить после того, как уйдут возвратные заморозки;

- высевают в конце марта - начале апреля, в сад можно пересадить после того, как уйдут возвратные заморозки; флокс Друммонда - это однолетник, который на рассаду также высевают в марте, а в открытый грунт - в середине мая.

- это однолетник, который на рассаду также высевают в марте, а в открытый грунт - в середине мая. душистый горошек - высевают в конце марта - начале апреля, в грунт моно высаживать в середине мая.

Всю цветочную рассаду перед высадкой в грунт закаливают, чтобы она не погибла при резкой смене климата.

Ранее мы публиковали лунный посевной календарь на март 2025 - когда и что лучше сажать.

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