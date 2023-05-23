Чеснок - весьма популярная приправа. Выращивать его довольно-таки просто, но порой огородники сталкиваются с проблемами.

Многие хозяйки выращивают чеснок дома на подоконнике или на участке. Это достаточно неприхотливая культура, но и с ней могут произойти неприятные сюрпризы даже при самом лучшем уходе. Одна из проблем, с которой можно столкнуться – чем полить чеснок, если он начал желтеть.

Почему желтеет чеснок весной - что делать с проблемой

Такой любимый среди украинцев чеснок хоть и неприхотливый, но требует к себе особого отношения, в частности речь идет о почве. Дело в том, что чесноку нужен нейтральный Ph. Ему категорически не подходит закисленный грунт, что в итоге может произойти из-за длительного внесения удобрений.

Кислая почва не дает чесноку достаточное количество полезных вещей, что в итоге сказывается на нем. Главный признак проблем - желтые листья чеснока

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Чем подкормить чеснок, чтобы не желтели перья – работающий лайфхак

Желтеет чеснок зачастую из-за нехватки азота. Чтобы восполнить его уровень, достаточно лишь опрыскать листья. В этом случае лучше всего подойдет мочевина.

Для раствора нужно 25-30 грамм мочевины, которую необходимо развести в 10 литрах воды. Полученной смесью необходимо опрыскать растение.

Желтеет чеснок, что делать - народные средства

Огородники, которые не любят использовать химию, предпочитают народные средства, как нашатырный спирт. Чтобы получить действенное средство, нужно развести три столовые ложки в 10 литрах воды Полученным раствором нужно поливать чеснок под корень.

Кроме того, можно провести мульчирование с куриным пометом. Он также является отличным источником азота.

Ранее УНИАН писал, чем подкормить чеснок, чтобы собрать большой урожай.

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