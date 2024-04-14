Рассказываем, чем можно подкормить смородину весной - завязей будет больше, а ягода крупнее.

Многие дачники любят смородину за ее неприхотливость: посадил - она себе и растет, бери лишь и собирай урожай. Но это не совсем так - если за кустарником совсем не ухаживать, то со временем ягоды начинают мельчать, осыпаться или становятся очень кислыми. Есть несколько советов, чем подкормить смородину в апреле и мае, когда она цветет и делает завязи, чтобы собирать хороший и вкусный урожай.

Чем весной подкормить смородину во время цветения и после

Азот, фосфор и калий - это три вещества, которые необходимые смородине. Во время цветения ей нужен азот, после него - фосфор и калий.

Подкармливать кустарник можно готовыми комплексными удобрениями или же приготовить органические. Садоводы советуют на этапе цветения удобрять смородину именно органикой.

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Давайте разберемся, чем подкормить смородину, чтобы ягоды были крупнее:

Дрожжи

Одна из самых популярных подкормок, которую используют садоводы. Готовят ее так: соединяют 0,5 кг дрожжей + 50 г сахара + ведро (10 л) воды.

Оставляют бродить на 1-2 дня, а затем подливают кусты, предварительно разрыхлив землю - по 10 л браги под каждый куст.

Вместо дрожжей можно взять сухари из ржаного хлеба: заполнить ведро (10 л) сухарями на ⅓, залить водой и использовать после того, как начнут бродить.

Картофельные очистки или крахмал

Есть еще одно известное средство из тех, чем удобрять смородину весной - это очистки картофеля или обычный магазинный крахмал.

Очистки картофеля высушивают, измельчают и вносят в грунт под перекопку.

Можно вместо очисток взять обычный магазинный крахмал: 200 г сухого порошка нужно развести в 5 л воды, довести до кипения, помешивая. Снять с огня, остудить и добавить 10 л воды, хорошо размешать.

Во время цветения под каждый куст смородины используют по 3 л состава, а во время появления завязей - по 2 л.

Рыбные кости

Хороший источник фосфора, а также калия, кальция и йода. Кости перемалывают на мясорубке и высушивают, а затем этот порошок вносят под перекопку или растворяют в воде (200 г на 10 л) и поливают из расчёта 1 л на куст.

Садоводы уверяют, что такой прием позволяет увеличить урожайность культуры в 2 раза.

Настой золы

Из того, чем подкормить смородину во время плодоношения и цветения, отлично подойдет настой золы. Он улучшает состояние кустов смородины и также повышает урожайность.

Золу вносят непосредственно в грунт, но считается, что лучше приготовить водный настой: нужно развести золу с водой в соотношении 1:1 и дать настояться примерно сутки. Затем добавить 10 частей воды и размешать. Молодым кустикам будет достаточно 5 л состава для полива, более старшим - около 7 л.

Также помните о том, что на урожайность влияет и опыление пчелами.

Чтобы привлечь насекомых к себе на участок садоводы используют одну хитрость: в 1 л предварительно кипяченой воды растворяют 1 ст. л. натурального меда и опрыскивают смесью цветущую смородину. Обработку повторяют спустя 2 дня.

Пчела или шмель, которые полакомятся таким "десертом", непременно расскажут об этом своим родственникам и друзьям и в следующий раз прилетят к смородине большой компанией.

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