Эта натуральная подкормка для роз стала настоящей находкой для садоводов.

Помочь своим розам расти и процветать можно с помощью натурального "удобрения", которое, скорее всего, уже есть в вашем кухонном шкафу. Садоводы поделились интересным лайфхаком, как работает такая подкормка роз для бутонизации и из чего ее готовить.

Ранее мы рассказывали, почему обрезка роз весной лучше, чем осенью.

Чем подкормить розы весной - необычный лайфхак от садовода

Розы пользуются популярностью у многих садоводов-любителей, но порой заставить эти прекрасные цветы радовать глаз бывает непросто, если они растут в неправильной почве. Садовод Фиона Невил (Fiona Nevile) решила попробовать метод садоводства старой школы и начала подкармливать свой куст роз чайными пакетиками, пишет британское издание Express.co.uk. "Помню, как моя мама раньше клала чайные листья на почву под кустами роз, - говорит эксперт, – и сейчас я тоже решила подкормить свою розу оставшимся чаем и листьями".

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Садовница поделилась, что ее розовый куст был невероятно слаб и была удивлена, когда увидела, что он снова начал выбрасывать цвет после чайной подкормки. "Эта роза всегда была похожа на палку - такая себе Кейт Мосс среди роз, - говорит Фиона. - Росла только верхушка, но теперь новые бутоны формируются ниже. Воодушевленная, я обрезала все мертвые побеги и хорошо полила растение".

Эксперт рассказала, что она изучила способы использования чая в качестве стимулятора для сада и обнаружила, что это натуральное удобрение подходит и для множества других растений, включая петрушку. Более того - большинству растений пойдет на пользу подкормка чайными листьями даже из использованных старых чайных пакетиков.

Чай содержит небольшое количество азота и незначительное количество фосфора и калия, которые являются основными питательными веществами, необходимыми для роста растений. Азот способствует росту стеблей и листьев, что в свою очередь способствует цветению, а также такая подкормка для роз весной делает цветы более устойчивыми к грибковым заболеваниям, которые, как правило, чаще встречаются из-за влажной погоды.

Кроме всего, чай также улучшает качество почвы, слегка окисляя ее и помогая удерживать больше влаги, что способствует цветению роз.

Подкормка для роз в домашних условиях из чайных пакетиков

Для начала эксперт-садовод советует сохранят использованные чайные пакетики из-под черного, зеленого или травяного чая. Важно лишь, чтобы они содержали лишь натуральное сырье, были без искусственных ароматизаторов и сахара, так как это может навредить растениям.

Что нужно сделать:

залить чайные пакетики примерно 4,5 литра воды;

оставить их настаиваться на несколько часов или на ночь;

затем достать из жидкости пакетики, а саму жидкость использовать для полива роз.

Фиона отмечает, что натуральные подкормки, такие как чайные пакетики, более эффективны, чем покупные удобрения, поэтому чайный настой важно использовать умеренно. Добавление слишком большого количества чая в почву для роз может привести к профициту удобрения растения и сделает почву слишком кислой.

Поливать розы водой, настоянной на чае, нужно раз в месяц - это позволит улучшить состояние почвы, не перегружая ее.

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