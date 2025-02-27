После мартовской обрезки розы зацветут гораздо пышнее - этот процесс совсем несложный.

С наступлением весны наступает период, когда открывать розы и ухаживать за ними пора цветоводам. Если уже в марте приложить немного усилий, то летом вас будут радовать пышные и красивые цветы. Залог здоровья растения - своевременная обрезка.

Эксперты советуют обрезать розы в начале весны, пока ещё не начался сезон цветения. Пока растение ещё окончательно не "проснулось", оно не испытает стресса от обрезки.

Как правильно обрезать розы весной

Советы о том, как обрезать розы весной, публикует издание Express со ссылкой на садоводов. По словам экспертов, такая процедура повышает иммунитет растений, способствует буйному цветению и позволяет не тратить силы на развитие лишних побегов.

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Идеальное время, когда обрезать розы весной, - это февраль и начало марта, пока кусты ещё находятся в состоянии покоя.

Перед тем, как обрезать розы, нужно определиться с их разновидностью. Если вы выращиваете плетистые розы, то в первые 5 лет после посадки их лучше не трогать без необходимости. У них можно удалять только мертвые и больные части.

У чайно-гибридных сортов можно удалять слабые и омертвевшие ветки на высоте 20-30 см от земли у взрослых растений и 15 см - у молодых. Такие разновидности легко переносят обрезку и положительно на неё реагируют. У здоровой розы срез должен быть белым - если он бурый, то побег заражен.

Важно знать: весенняя обрезка роз проводится в солнечный и сухой день, и обязательно продезинфицированным инструментом. Срез делайте под углом 45°, чтобы он не накапливал воду и не подгнивал.

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