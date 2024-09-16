Некоторые удобрения позволяют быстро вырастить огромные кочаны капусты.

В сентябре поздней капусте не хватает минералов и солнечного света, чтобы вырастить большие кочаны. В такой ситуации овощу можно немного "помочь", внеся удобрения на грядку. Вы быстро заметите изменения - урожай значительно увеличится. Узнайте, чем лучше всего подкармливать капусту в начале осени.

Чем подкормить капусту для быстрого роста - минеральные удобрения

На финальном этапе развития капуста больше всего нуждается в калии и фосфоре. В сентябре для кочанов готовим следующую подкормку: суперфосфат и сульфат калия в соотношении 2:1. Возле каждого куста рассыпьте по 1 столовой ложке смеси. Затем полейте грядки.

Еще один вариант, чем подкормить капусту для роста, - удобрение из доломитовой муки. Её эффективность усиливается борной кислотой. На 1 кг муки вмешайте 8 г кислоты. Под каждый кочан всыпьте 5 столовых ложек готового удобрения и разрыхлите грядки, чтобы средство оказалось ближе к корням.

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Последний вариант жидкой подкормки не только увеличит урожайность капусты, а также улучшит вкусовые качества. Готовится оно следующим образом: 10 л воды + 2 стол. л. суперфосфата + 1 чайн. л. мочевины. Удобрение вливают в междурядья - по 1 литру на растение.

Чем подкормить капусту в сентябре из народных средств

Для почти созревшей капусты хорошим удобрением считается птичий помет или коровий гной. Такое питательное средство стимулирует рост кочанов.

Большое ведро на треть заполните пометом и залейте доверху водой. Оставьте смесь настояться на 3 дня. Затем смесь разведите 15 л воды. Под каждую капусту влейте по 1 л удобрения. Остаток раствора можно использовать для других овощей.

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