Эти ошибки садоводов лишают вас урожая из года в год.

Каждый огородник и садовод непременно совершает ошибки в уходе за растениями, ведь никто не рождается всезнающим. Некоторые оплошности могут оказаться серьезными и лишить вас части урожая. Называем 10 самых распространенных ошибок в работе садоводов, чтобы вам не пришлось повторять их на своем опыте.

Не соблюдение севооборота

Главное, что нельзя делать на огороде - это нарушать правила севооборота. Они гласят, что на одном участке не стоит каждый год выращивать одни и те же растения, а лучше менять культуры раз в несколько лет. Если постоянно сажать овощи на одном месте, то почва быстро истощится, а болезни и вредители этих культур перейдут на новый урожай.

Не правильно рассчитанные размеры растений

При посадке растений некоторые дачники не задумываются о том, сколько места будет занимать это растение, когда вырастет. В результате взрослым деревьям не хватает места на участке и их приходится пересаживать. Или они отбрасывают очень большую и густую тень, в которой ничего не растет. Поэтому перед посевом обязательно просчитайте, до какого размера вырастет культура.

Неправильное место для посадки

Ещё одни ошибки дачников - неправильно подобранные места для посадки растений. Многие культуры предпочитают определенные погодные условия - солнечный участок, полутень или защиту от ветра. Обязательно соблюдайте эти рекомендации, иначе растение сгорит или засохнет. Подбирайте культуру под место, а не наоборот.

Покупка экзотических растений

Если вы начинающий садовод - не стоит покупать редкие, прихотливые и нетипичные для украинского климата растения. Такие культуры требуют сложного и постоянного ухода, а если вы по каким-то причинам что-то упустите, то они погибнут. Даже если вы уверены в своих силах - начните с одного-двух экзотов.

Отсутствие искусственного осветления

В Украине половину года дни слишком короткие для большинства растений. Установите в саду и на клумбе дополнительное освещение, и растения останутся свежими намного дольше. А ещё освещение красиво смотрится в саду. В садовых магазинах можно купить недорогие фонари на обычных или солнечных батареях.

Пренебрежение осенней перекопкой

Многие дачники ошибочно пренебрегают перекопкой участка осенью, считая, что за зиму все сорняки всё равно замерзнут. Но это неправильно. После сбора урожая участок обязательно стоит перекопать, поскольку в верхних слоях грунта остаются зимовать личинки вредителей и семена сорняков. Не надейтесь, что они вымерзнут - они хорошо приспособлены к морозам.

Выбрасывание растительных остатков

Выбрасывать опавшие с деревьев ветки и листья - большая ошибка. Закомпостируйте их, и получите прекрасное натуральное удобрение для участка. Также из веток можно сделать мульчу для овощей и кустов. А из остатков сорняков можно приготовить настой для подкормки огорода.

Также растительные остатки можно сжечь. Зола на огороде - очень ценное удобрение с богатым минеральным составом. Помните, что сжигать траву на участке в Украине строго запрещено и наказуемо штрафом, но можно использовать большую железную бочку с крышкой.

Важный нюанс: если собираетесь использовать остатки для мульчирования, то обязательно выберите гнилые и больные плоды, иначе болезнь с них перейдет на здоровые растения.

Неправильное использование удобрений

Частые ошибки садоводов - бесконтрольные подкормки растений. Внесение удобрений на участке - это тот случай, когда лучше недоборщить, чем переборщить. Переизбыток веществ может сжечь растения. Также важно помнить, что не все удобрения универсальны - например, картошка не любит подкормки хлором. Ещё одно очень важное правило - все удобрения, кроме жидких, вносятся на влажный грунт.

Неправильная обрезка

Многие начинающие садоводы пытаются обрезать растения для лучшей урожайности и пышного цветения. Но кусты и деревья лучше вообще не обрезать, чем обрезать неправильно. Неопытные дачники могут удалить цветочные почки или травмировать здоровые ветки вместо больных.

Несвоевременное укрытие растений

С наступлением заморозков многие дачники торопятся поскорее укрыть растения от холодов. Но спешить в этом деле не нужно. Если укрыть сад или клумбу слишком рано, когда заморозки ещё не наступили окончательно, то при потеплении под пленкой начнет скапливаться конденсат, и растение может подгнить. Подождите наступления устойчивых морозов, и лишь потом накрывайте растения. А на первые заморозки можно укрыть мульчой корни.

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