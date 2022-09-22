Анна выпустила lyric video на композицию "Лише ти і я" с Александром Волошиным.

Украинская певица и актриса Анна Тринчер, которая вскоре выходит замуж за блогера Александра Волошина, выпустила lyric video "Лише ти і я". Композиция записана в дуэте с самим Волошиным. Как рассказала Анна, эта песня - это история их любви.

"Эта песня для нас с Сашей навсегда останется в сердцах… Она о нас, нашей любви, о том, с какой нежностью мы относимся друг к другу, тем не менее, она и о любви в целом. Я уверена, что эта работа способна отогреть даже ледяную душу и внушить веру в любовь", - прокомментировала звезда.

Также она призвала всех своих фанатов не медлить со свадьбой, если уже есть любимые люди рядом.

"А я уже совсем скоро стану официально женой, поэтому хватит и вам откладывать все на потом. Берите свою любимую, делайте ей предложение и в ЗАГС, если именно так чувствует ваше сердце!", - призвала фанатов Тринчер.

Напомним, недавно в сети разгорелся настоящий скандал из-за свадебного платья Анны Тринчер. Она выбрала для церемонии желтый наряд, однако поклонники раскритиковали и отметили, что это плохая примета - к разлуке. Не понравилось платье и жениху Александру Волошину.

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