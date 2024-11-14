Злата Огневич довела до слез новой песней 'Мости' (видео)

Украинская певица Злата Огневич презентовала новый клип на песню "Мости". Поклонники артистки говорят, что у них мурашки по телу от ее голоса и слов песни.
"Мосты" – это история, которая найдет отклик в каждом, кто переживал сложное расставание, когда на сердце остаются лишь шрамы. Но в то же время каждый, кто выбрал себя и идти своим путем", - говорится в описании к видео.
"Мы с тобой сыграли в опасную игру,
Но мое сердце замерзло на ветру,
Даже если захочу, я не наберу
С телефона и памяти тебя сотру.
В своей душе, в своей самости
Не пролью слезы, я не из тех,
Дело не новое, дело не из простых,
Я ушла, сзади уже горят мосты", - поется в треке.
Как отреагировали пользователи сети:
- "Вы настоящая, ваши песни настоящие. В них есть жизнь"
- "У меня мурашки по коже, спасибо вам за эту песню"
- "Очень мелодично, просто огонь"
- "Крутой саунд и текст. Вы, как всегда, на высоте"
Напомним, ранее Позитив представил клип "Діаманти", во время съемок которого узнал о беременности жены.