Злата Огневич довела до слез новой песней 'Мости' (видео)

Скорее смотрите клип! Мурашки вам обеспечены!

Украинская певица Злата Огневич презентовала новый клип на песню "Мости". Поклонники артистки говорят, что у них мурашки по телу от ее голоса и слов песни.

"Мосты" – это история, которая найдет отклик в каждом, кто переживал сложное расставание, когда на сердце остаются лишь шрамы. Но в то же время каждый, кто выбрал себя и идти своим путем", - говорится в описании к видео.

"Мы с тобой сыграли в опасную игру,

Но мое сердце замерзло на ветру,

Даже если захочу, я не наберу

С телефона и памяти тебя сотру.

В своей душе, в своей самости

Не пролью слезы, я не из тех,

Дело не новое, дело не из простых,

Я ушла, сзади уже горят мосты", - поется в треке.

Как отреагировали пользователи сети:

"Вы настоящая, ваши песни настоящие. В них есть жизнь"

"У меня мурашки по коже, спасибо вам за эту песню"

"Очень мелодично, просто огонь"

"Крутой саунд и текст. Вы, как всегда, на высоте"

Напомним, ранее Позитив представил клип "Діаманти", во время съемок которого узнал о беременности жены.

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