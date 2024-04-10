Известный французский диджей Дэвид Гетта вместе с американской группой "One Republic" создали новую версию популярного хита певца Дана Балана. Они переделали трек "Dragostea din tei".
Диджей из песни Балана использовал только припев и обновленная версия хита получила название "I Don't Wanna Wait". Премьера культового хита в новой аранжировке состоялась на фестивале Ultra Music Festival 2024 в Майами.
Дэвид Гетта и "One Republic" зажгли гостей фестиваля своим треком и теперь он популярен в YouTube. За четыре дня видео с выступлением исполнителей собрало уже миллион просмотров.
К слову, Дан не сразу предоставил Гетте разрешение на использование его мелодии и припева. Однако после внесения изменений в контракт, звезды пришли к согласию, и диджей создал зажигательный кавер. По словам Балана, его целью было создание энергичного хита, поэтому он не сразу откликнулся на предложение Дэвида:
Я разрешил использовать припев только после того, как были внесены некоторые изменения в продакшен, которые по моему мнению, были необходимы, чтобы песня стала еще более энергичной.
Реакция поклонников на кавер Дэвида Гетты:
- "Дэвид Гетта, ты должен сделать эту версию с Даном Баланом. Это был бы огонь!"
- "Абсолютная ретроспектива классики, смешанная с современными вибрациями = мгновенный летний хит"
- "Гимн лета 2024!!! На этой неделе мы будем отрываться"
- "Ого. Это именно то, что мы хотели от вас. Я вспомнил золотые годы прошлого"
- "Люблю этот ремейк, это хит этого лета, привет из Колумбии. Я люблю тебя, мой любимый диджей"
Напомним, ранее блогер "слил" 23-летнюю девушку Дана Балана.