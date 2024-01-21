По словам Беспалова, эта девушка, на самом деле, всего лишь прикрытие.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов поделился информацией о том, что певец Дан Балан сейчас состоит в отношениях с 23-летней девушкой, которая имеет украинские и польские корни.

"Котики" принесли ему на "хвостике", что эта девушка не такая простая, какой хочет казаться. Есть информация, что она занимается эскортом в России.

"Эскорт - это сложная сфера, и каждый труд заслуживает уважения. А если говорить о том, почему у Дана Балана такой выбор, то это очередная "борода", прикрывающая его интересы "шоколадным мороженым". Эта девушка выполняет пиар-функцию", - сказал Беспалов на своем YouTube-канале.

При этом он добавил, что есть люди, которые до сих пор верят в роман Дана Балана и Тины Кароль. По словам Богдана, это смешно. А вот отношения певца с эскортницей для Беспалова вполне очевидны.

"Чаще всего таких девушек, моделей, приглашают выполнять функцию "бороды". И артисту хорошо, и девушка находится в шоу-бизнесе и получает дополнительный трафик, внимание и популярность. А чем более ты популярна, тем дороже твой ценник", - добавил блогер.

Напомним, ранее Дан Балан вышел на связь после "исчезновения" и молчания о войне.

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