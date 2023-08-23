Юзеры забросали певицу комплиментами.

Популярная певица Надя Дорофеева исполнила гимн Украины во время одного из своих концертов.

Она вышла на сцену в желтом костюме из топа и свободных штанов. На плечи она накинула сине-желтый флаг и начала петь главную песню нашей страны.

Ее шоу-балет стоял позади и с рукой на сердце подпевал знаменитости. Видео получилось очень мощным, но в то же время и трогательным.

Как отреагировали пользователи сети

"Умничка. Очень радует, что у нас есть такие преданные артисты"

"Моя ты девочка"

"Поздравляю всех украинцев с этим важным праздником. С днем государственного флага Украины"

"Флаг свободной страны"

Стоит отметить, что многие звезды с начала большой войны на своих концертах исполняют гимн. В их числе Оля Полякова, Настя Каменских, Тина Кароль и другие.

Более того, они поют гимн на масштабных событиях, посвященных нашей стране или с участием украинцев.

Напомним, ранее 7-летний украинец Тимофей спел гимн и "порвал" сеть. Он рассказал, что выучил гимн после начала полномасштабного вторжения РФ.

Запись так растрогала пользователей соцсети, что ее очень стремительно начали шерить. По состоянию на июнь это видео просмотрели более 2 миллионов юзеров.

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