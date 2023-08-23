Популярная певица Надя Дорофеева исполнила гимн Украины во время одного из своих концертов.
Она вышла на сцену в желтом костюме из топа и свободных штанов. На плечи она накинула сине-желтый флаг и начала петь главную песню нашей страны.
Ее шоу-балет стоял позади и с рукой на сердце подпевал знаменитости. Видео получилось очень мощным, но в то же время и трогательным.
Как отреагировали пользователи сети
- "Умничка. Очень радует, что у нас есть такие преданные артисты"
- "Моя ты девочка"
- "Поздравляю всех украинцев с этим важным праздником. С днем государственного флага Украины"
- "Флаг свободной страны"
Стоит отметить, что многие звезды с начала большой войны на своих концертах исполняют гимн. В их числе Оля Полякова, Настя Каменских, Тина Кароль и другие.
Более того, они поют гимн на масштабных событиях, посвященных нашей стране или с участием украинцев.
Напомним, ранее 7-летний украинец Тимофей спел гимн и "порвал" сеть. Он рассказал, что выучил гимн после начала полномасштабного вторжения РФ.
Запись так растрогала пользователей соцсети, что ее очень стремительно начали шерить. По состоянию на июнь это видео просмотрели более 2 миллионов юзеров.