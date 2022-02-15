Песня была написана до выхода семейной кинокомедии "Большая Прогулка".

Украинская народная звезда Верка Сердючка впервые за 20 лет презентовала украиноязычный сингл "Есть предложение". Песня была написана специально к выходу семейной кинокомедии "Большая Прогулка" и стала официальным саундтреком фильма.

По словам создателей фильма, песня была записана именно для "Большой прогулки", чтобы передать идею и посыл будущей кинокомедии. А уже сегодня создатели презентуют клип на романтический диско-сингл "Есть предложение", в котором использованы кадры из фильма: мы видим семейства Наливайченко и Драгомановых с детьми на заветной поляне, жадного коррупционера Хомяка со своим помощником Геной, а также футболистов Пятова и Коноплянку, которые сыграли в футбол еще и на большом экране.

"Есть предложение проснуться утром вдвоем..." - разве может предложение быть более романтичным? В ней есть все - и примирение после ссоры, и интересные планы на ночь, а главное - надежда на то, что в итоге все будет хорошо! А что еще нужно в это непростое время?", - поделился артист Андрей Данилко.

Артистка, вместе с неповторимой мамой и бэндом, успела также сняться в "Большой прогулке" - несколько фрагментов сцен из фильма с их участием создатели уже "засветили" в клипе. Как Верка Сердючка оказалась на поляне и при каких обстоятельствах познакомилась с героями кинокомедии? Смотрите в кино с 24 февраля 2022 года.

Главные роли в фильме сыграли шоумен Юрий Ткач и актриса Елена Кравец, а также Ирина Гатун и Андрей Исаенко. Для Юрия, Елены и Ирины участие в "Большой Прогулке" стала настоящим дебютом - звезды впервые сыграли главные роли в большом кино. Свою первую большую кинороль получил также певец и композитор Алексей Завгородний (Позитив), который появится на экране вместе с актером Михаилом Жониным.

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